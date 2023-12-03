以哈戰火燒進COP28會場 青年高舉西瓜旗聲援加薩

巴勒斯坦作家盧森（前排中）說，巴勒斯坦人缺乏食物、水及藥物，面臨種族滅絕的威脅。記者孫文臨／攝影

以哈衝突休兵七天，12月1日不幸重新開戰，戰火更延燒到聯合國第28屆氣候峰會（COP28）現場。COP27主席、埃及外交部長蘇凱里（Sameh Shoukry）致詞時，邀請全球政要共同為加薩 衝突逝去的無辜生命默哀。場外各國氣候及人權組織組成的氣候正義聯盟也趁會議空檔，闖入聯合國會議室高舉象徵巴勒斯坦 的「西瓜旗」聲援兩百三十萬加薩走廊的平民百姓。

氣候正義聯盟聯盟代表納皮爾（Lidy Nacpil）說，「我們不會移開視線，不會轉身離開，也不會保持沉默。」她說，大家都站在這裡是想要告訴那些受困在加薩走廊、孤立無援的的巴勒斯坦人民：「你們並不孤單，在這個人類的至暗時刻，我們所有人都和你們站在一起，我們都是巴勒斯坦人。」

加薩衝突籠罩COP28杜拜氣候峰會

以色列 為反擊巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯十月初發動的恐怖攻擊，過去一個多月，以色列的砲火猛攻；向加薩地區發射數萬枚飛彈轟炸加薩走廊，也派遣地面部隊全面進攻，引起國際輿論抨擊。在卡達等國的斡旋下，11月24日以哈雙方達成停火協議並釋放人質，12月1日以色列因攔截到來自加薩的飛彈，宣布重新開戰。

根據統計，目前這場衝突已造成至少一萬五千多人死亡、將近兩百萬人流離失所。其中死亡人數有超過五千人是兒童，倖存的兒童也因為缺乏足夠的水、食物和藥物等物資，仍在死亡邊緣掙扎。聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人埃爾德（James Elder）表示，「加薩如今已成為數千名兒童的葬身之地。」

加薩衝突讓正在杜拜進行的COP28氣候峰會蒙上陰影。峰會開始前，聯合國特別來函提醒與會者，禁止於會場揮舞任何旗幟，每一項倡議、遊行活動都必須向主辦單位提出申請並獲得核可，且入場時必須通過非常嚴格的安檢。

不過，開幕當天就出現一場不在行程表上的突襲記者會，來自各國數十個氣候及人權組織帶著「西瓜旗」闖入COP28會議室，高喊「解放巴勒斯坦」、「讓巴勒斯坦人自由」等口號；活動一度遭到工作人員制止，在現場民眾鼓噪後才得以順利進行。

「我們在這裡熱烈討論氣候變遷、生物多樣性，卻忽視不遠處許多生命正在消失。」納皮爾表示，將近兩個月來，加薩地區的230萬人遭受前所未有的猛烈攻擊，以色列已不只是反擊，而是實施種族清洗、種族滅絕的惡行，「如果今天地球上有地獄的話，它的名字就是加薩。」她說，那裡只剩下死亡、折磨和絕望，沒有任何人是安全的、也沒有任何地方是安全的。

氣候正義聯盟發言人雷曼（Asad Rehman）批評，許多富裕國家口口聲聲說，沒錢補償窮國受到的氣候危害，「但他們卻有錢製造武器、砲彈，轟炸無辜的人民百姓。」

中東及北非（MENA）女性人權青年領袖的哈拉拉 （Rania Harrara）呼籲出席COP28的國家領袖，不能只看到未來的氣候危機而沒看到近在眼前的戰爭危機，「沒有和平就沒有氣候正義，沒有氣候正義就不會有人權，國際社會必須共同努力，促成加薩地區永久的和平。」

「世界上有很多物種瀕臨滅絕，而巴勒斯坦人也正在滅絕。」巴勒斯坦作家盧森（Tariq Luthun）說，他小時候很愛打籃球，爾偶也會在球場上遇到住在加薩的男孩。當他們投籃時，沒有人替他們歡呼、也沒有人在乎，只有以色列的戰鬥機發出巨大音爆使得籃框搖擺不定，四處飄散的汙染物遮蔽了他們的視線，「直到今天他們仍是我遇過最有才華的一群人。」

盧森說，後來他再也沒有機會跟那些男孩們一起打球了，「我不知道他們現在怎麼樣了，也不知道他們能否平安活過30歲。」但他衷心期盼，所有人能共同打造一個世界，在那個世界大家仍然可以無畏無懼的打球，就像他們小時候那樣。

「巴勒斯坦人爭取自由，就是爭取水、食物和空氣。」盧森表示，這應該是基本人權。但以色列封鎖了加薩地區的人民，封鎖了他們的飲用水、食物，逼迫他們只能躲在防空洞，失去陽光、失去新鮮空氣。

盧森指出，世界衛生組織（WHO）建議，每人每日的最低標準需要100公升的淡水。在戰爭發生以前，加薩地區的人每日仍有88公升的水可使用，如今每人可用水量不到3公升。但是阿拉伯聯合大公國的人，每天還可享有230公升的水，「爭奪水資源、把水佔為己有，是沙漠地區不斷發生的衝突。」

盧森說，世界上或許很多人已經覺得「某些人在受苦」是理所當然的事，但我拒絕承認，我相信我們都有權拒絕這樣的事實，並為實踐理想努力奮鬥，「未來不該建立在他人受苦的基礎之上。」