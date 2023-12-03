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躲行李箱散播各地…臭蟲大軍肆虐亞洲 恐重創觀光業

編譯洪啟原／綜合外電
臭蟲大軍肆虐亞洲觀光業的擔憂正日益擴散，對觀光業努力提振業績返回疫前水準構成一大威脅。歐新社
臭蟲大軍肆虐亞洲觀光業的擔憂正日益擴散，對觀光業努力提振業績返回疫前水準構成一大威脅。歐新社

亞洲觀光業對臭蟲（又稱床蝨）大軍肆虐的擔憂正日益擴散，這種害蟲已對該產業努力提振業績重返疫前水準構成了威脅。

日經新聞報導，繼巴黎和倫敦等歐洲城市出現臭蟲災情後，南韓也在10月傳出臭蟲危害，這種恐慌情緒已迅速蔓延至香港、新加坡及台灣，這些地區是南韓外國觀光客的主要來源。南韓政府和企業急忙向外界保證，這種小害蟲已獲得控制。

目前沒有證據顯示臭蟲會散播疾病，但臭蟲叮咬可能引發人體皮膚紅腫和其他反應，而且臭蟲容易躲在行李箱中，隨行李箱散布至他處。

南韓通報的臭蟲案例持續增加，截至11月26日的當周，南韓新增通報70例，前一周為68例。

南韓政府正在檢查全國約14萬個街友收容所、三溫暖會館、照護中心、宿舍以及住宿設施。釜山市每周派人用吸塵器清潔地鐵座位，南韓疾病管理廳也錄製宣導片，告訴民眾如何遠離臭蟲。

根據南韓官方統計數據，南韓9月接待逾90萬名外國觀光客，人數約為2019年疫情爆發前的77%，來自日本、中國大陸及台灣的遊客最多。

臭蟲的侵擾長期以來都是亞洲大城市的問題，因為臭蟲容易在人口眾多和人口頻繁流動的地方繁殖。

日媒去年10月報導，日本過去幾年查詢臭蟲問題的次數出現上升趨勢，入境旅遊只是原因之一。最新數據顯示，日本上月的入境旅客人數已超越疫情水準。

國立台灣大學昆蟲學助理教授曾書萍表示，在台灣，近年來的記錄和調查顯示臭蟲病例增加，其中大多數與東南亞國家有關。

新加坡害蟲管理協會（SPMA）的克萊門特‧陳表示，會員接獲詢問臭蟲的次數增加30%~50%，治療遭臭蟲叮咬的實際人數，比今年迄今的平均通報案例高出約一成。

南韓 觀光 日本

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