應對氣候變遷 教宗呼籲氣候峰會達成突破性協議

天主教教宗方濟各（Pope Francis）。（路透）

天主教教宗方濟各 （Pope Francis）今天呼籲聯合國 氣候峰會努力達成必要的突破性協議，以阻止全球暖化。教宗說，協議應包括汰除化石燃料，並稱氣候已「失控」。

路透社報導，86歲的教宗原本計畫出席會議，但因肺部發炎不得不留在梵蒂岡。他的完整講稿已交給代表團，教廷國務院長帕洛林（Pietro Parolin）將內容縮短至3分鐘以符合發言時間限制。

方濟各將環境保護作為其10年教宗任期的基石，並於2015年和去年10月撰寫了兩份與環保相關的重要文件。

方濟各談到這兩份文件的主旨，但他直接呼籲聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）代表，表示在杜拜「取得突破非常重要，而不是部分的路線改變」。

他寫道：「願這屆COP成為轉捩點，展現明確而具體的政治意願，為生態轉型帶來決定性的加速。」

他說，為了達成這項目標，必須果斷地提高能源效率、使用再生能源、「汰除化石燃料」和改變浪費的生活方式。

他還提到，「富裕階層和廣大貧苦階層之間的差距從未如此之大」，教宗呼籲免除貧窮國家的債務，他提到這些國家對溫室氣體排放負有較少責任，卻比先進國家遭受更多苦難。

他稱此為償還積欠這些國家的「生態債務」，這些國家因為不是他們自己造成的問題而受苦。