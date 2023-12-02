占全球4成產量 50間能源企業在COP28承諾營運脫碳

杜拜正舉行聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），占全球產量40%的50間石油和天然氣企業今天於氣候議題談判上允諾，要在2050年前使公司的營運實現脫碳。（美聯社）

杜拜正舉行聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28），占全球產量40%的50間石油 和天然氣 企業今天於氣候議題談判上允諾，要在2050年前使公司的營運實現脫碳。

法新社報導，沙烏地阿美石油公司（Aramco）和阿布達比國家石油公司（ADNOC）等29家國營企業簽署一份不具法律約束力的協議，預計要在2030年之前達到零甲烷排放，且汰除例行天然氣燃除（routine flaring）。

身兼COP28主席的阿布達比國家石油公司執行長賈比爾（Sultan Al Jaber）表示：「雖然許多國營石油公司首次制定2050年的淨零目標，但我知道他們和其他企業可以而且需要做得更多。」

中國石油天然氣股份有限公司（PetroChina）和巴西國家石油公司（Petrobras）也簽署了名為「石油和天然氣脫碳章程」（Oil and Gas Decarbonization Charter）的新協議。

利比亞國家石油公司（National Oil Corporation）、馬來西亞國家石油公司（Petronas）、法國道達爾能源集團（Totalenergies）、美國能源業巨頭埃克森美孚（ExxonMobil）、英國石油公司（BP）和殼牌公司（Shell）也都簽署這項協議。

這些企業自願做出承諾，與聯合國主導並由近200個國家協商一致達成的COP28決議有所不同。