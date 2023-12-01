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英相蘇納克承諾出資20億 試圖重拾氣候話語權

中央社杜拜1日綜合外電報導
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）
英國首相蘇納克（Rishi Sunak）。（路透）

在放寬英國達成淨零目標的措施後，英國首相蘇納克（Rishi Sunak）今天將在聯合國氣候峰會承諾提供16億英鎊（約20億美元）資金，試圖強化他的環保聲譽。

路透社報導，蘇納克正在杜拜參與聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）領袖日，他將試圖透過把資金投入非洲和亞洲用以對付森林砍伐和能源創新的計畫，來恢復英國作為應對氣候變遷領頭羊的聲譽。

但他也將同時強調英國應對氣候變遷的「務實」態度，這是自他推遲禁售汽油和柴油新車、放緩住家從燃氣鍋爐轉為裝設熱泵，和發放新的北海鑽探許可證遭到環保運動人士批評後，一直使用的說法。

在英國預計明年舉行的大選前，蘇納克團隊在民意調查中遠遠落後反對黨工黨（Labour Party），他們認為，選民只有在負擔得起的情況下，才會支持應對氣候變遷的政策。

蘇納克在聲明中表示：「在先前的COP峰會中，世界各國雄心勃勃地承諾將全球暖化氣溫升幅控制在攝氏1.5度內。但承諾的時代已過，現在是行動的時刻。」

「向淨零轉型應該使我們更安全，經濟狀況更好；它應該惠及普通家庭，而非加重負擔。英國在採取務實、長期決策方面一直走在前面。」

這項資金的分配和使用將在為期兩周的峰會期間宣布，其中高達5億英鎊用於解決森林砍伐的原因、3億1600萬英鎊投入全球能源創新計畫，還有高達6000萬英鎊用於賠償人為氣候變化造成的損失與損害（loss and damage）。

堅定的環保人士英國國王查理三世（King Charles III）將在峰會發表開幕演講，呼籲世界領袖認知到氣候變遷影響的反覆警告訊號，並採取「實質的變革行動。」

氣候變遷 聯合國 查理三世

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