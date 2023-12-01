COP28協議草案納逐步減少或淘汰化石燃料 料掀激辯

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）昨天在杜拜揭幕，各方將嘗試達成氣候行動協議。（Getty Images）

聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）昨天在杜拜揭幕，各方將嘗試達成氣候行動協議。談判人員今天釋出協議首份草案，要求減用或淘汰化石燃料，勢必引發激烈角力。

COP28在富藏石油 的阿拉伯聯合大公國登場。法新社報導，有關化石燃料的未來，各方歧見已在COP28會議浮現。英國及新加坡準備的草案當中提議讓化石燃料「逐步減少/退場」，預料將受到激烈辯論。

要求在協議最終版本納入明確限制煤炭、石油及天然氣使用的呼聲，已獲得愈來愈多人支持；但任何想限縮化石燃料使用的努力行動，都將遭遇強大阻力。

接下來2週的會議當中，來自近200國的代表將針對草案細節進行討價還價，期盼最終能通過一份決議來限制造成地球暖化 的碳排放。

觀察家指出，儘管COP28接下來將針對「逐步淘汰」（phaseout）和「逐步減少」（phasedown）兩個措辭進行辯論，但在會議一開始就討論這些用詞意義重大。

法國氣候智庫「永續發展暨國際關係研究所」（IDDRI）專家瓦耶荷（Lola Vallejo）表示：「這比在COP27提出來討論過的任何內容都更具企圖心，換句話說，即便只是將這些列為選項，也算一大進步。」

不過，非政府組織「全球公民」（Global Citizen）的副主席羅德爾（Friederike Roder）仍認為，協議草案的措辭還未達應有程度。

她說，協議內文「應該明確要求逐步淘汰所有化石燃料，而非逐步減量」，且「必須擴及燃煤之外，且不僅限於能源產業，而是遍及經濟整體」。

COP28的召開正值危急時刻，因為今年預計將成為紀錄有史以來最熱的一年，而全球碳排放仍持續升高。

聯合國氣候變化綱要公約執行秘書斯帝爾（Simon Stiell）昨天在COP28敦促各國代表發出化石燃料終將衰落的信號。化石燃料是全球暖化最大肇因。

然而，COP28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）卻呼籲各國談判人士，無論最終協議為何，應「確保納入化石燃料的角色」。他身兼阿聯國營「阿布達比國家石油公司」（Abu Dhabi National Oil Company）的執行長。