重大突破 COP28首日啟動氣候賠償基金4.3億美元 堪稱歷史性決議

第28屆聯合國氣候變遷大會（COP 28）30日登場首日，就同意啟動金額達4.3億美元的「損失與損害基金」（Loss and damage），以支援遭受全球暖化衝擊的國家，堪稱歷史性時刻。（Getty Images）

第28屆聯合國氣候變遷 大會（COP 28）30日於杜拜登 場，近200個國家同意啟動金額達4.3億美元的「損失與損害基金」（Loss and damage），以支援遭受全球暖化衝擊的國家，讓本屆大會以振奮氛圍拉開序幕。

COP 28主席賈比爾（Sultan Al Jaber）30日在會中宣布，各國已就損失與損害基金取得共識，回首COP歷屆會議，這是首次在會議第一天就通過決定，且通過的速度罕見、驚人且具歷史意義，足以證實，COP 28將會兌現承諾。

損失和損害基金目前獲得的捐款承諾來到4.3億美元，包括歐盟 的約2.46億美元、英國5100萬美元、美國1750萬元及日本的1000萬美元等。預料未來幾天還會有更多承諾，但截至目前的額度仍遠低於開發中國家所說的1000億美元需求。

根據目前的共識，國家可自行決定是否出資，所有發展中國家皆有資格從該基金取得資源，在基金上路的前四年，將由世界銀行進行管理，但也會設有其自身的辦事處。

「損失與損害基金」概念最初於1991年氣候會談上被提出，瓦努阿圖代表「小島嶼國家聯盟」（Alliance of Small Island States, AOSIS）首次提出「損失和損害」，但直至最近才有些微進展。 該基金將確保造成氣候變遷問題的國家，能夠補償那些遭受氣候變遷造成破壞性影響的國家。

在去年舉行的COP 27上，各國原則上同意成立一個氣候災損基金，雖然當時並未針對出資的國家以及保管的單位祭出具體要求，但由於富裕國家長久以來一直反對成立該基金，因此各國今年能達成此共識，被外界視為是重大突破。

COP 28將從11月30日持續至12月12日，這次的規模是去年COP 27的兩倍，據稱是有史以來規模最大的一次。