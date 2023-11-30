加薩休戰再延長 哈瑪斯再釋放8名以色列人質 換30巴囚

21歲的謝姆30日被釋放後返抵以色列哈澤里姆軍事基地，與母親和兄弟相擁而泣。（路透）

以色列 與巴勒斯坦 武裝團體哈瑪斯 11月30日同意延長停火協議一天，哈瑪斯同日釋放8名人質，隨後以方也釋放30名巴勒斯坦囚犯，是第七次人質交換。

路透報導，兩名女性人質首先被釋放，以色列確認她們分別是21歲的謝姆（Mia Schem）和40歲的蘇薩納（Amit Soussana），其中謝姆同時擁有法國國籍。兩人是10月7日在一個舞會上被哈瑪斯綁架。

以色列總理內唐亞胡辦公室公布照片顯示，謝姆在抵達以色列哈澤里姆（Hatzerim）軍事基地後，與母親和兄弟重聚，一家人激動的擁抱彼此。

以色列軍方表示，哈瑪斯隨後又釋放另外6名人質，將他們移交給紅十字會。根據官方訊息，6名人質包括年齡介於29歲至41歲的4名成年女性和2名青少年兄妹。

電視畫面顯示，人質中數名年輕女性在返抵以色列領土後走向救護車。6名人質中部分人擁有雙重國籍，包括烏拉圭、墨西哥及俄羅斯籍。

儘管此前以色列要求哈瑪斯每天釋放至少10名人質，但卡達外交部發言人表示，30日只會釋放8名人質，以色列則將釋放30名巴勒斯坦囚犯。

以色列官員表示，最新獲釋的人質在不同地點、不同時間釋放，原因是他們被關在加薩的不同地點。

以色列、哈瑪斯目前同意將休戰延長至第7天，調解員持續進行談判，有望進一步延長停火。