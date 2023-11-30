我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

特斯拉Cybertruck交車 起跳價約6.1萬元

華人遊客洛杉磯被DoorDash車撞 夫死妻截肢兒傷

COP28直擊／聚焦2030減碳目標 聯合國示警：須減排42％

願景工程記者孫文臨／杜拜即時報導
聯合國氣候變遷綱要公約第28屆締約方會議（COP28）30日於阿拉伯聯合大公國杜拜世博城登場。（記者孫文臨／攝影）
聯合國氣候變遷綱要公約第28屆締約方會議（COP28）30日於阿拉伯聯合大公國杜拜世博城登場。（記者孫文臨／攝影）

聯合國第28屆氣候峰會（COP28）30日於杜拜登場，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）指出，2023年是人類出現在地球至今最熱的一年，「我們正在經歷全球沸騰的氣候崩潰時刻（Climate breakdown）。」他說，全球各地乾旱、洪水、野火等極端災害不斷，各國領導人應該感到恐懼，並立即採取行動。

《聯合國氣候變遷綱要公約》（UNFCC）執行秘書史蒂爾（Simon Stiell）表示，人類距離升溫1.5度的目標只剩6年的時間，呼籲各國必須調整應對氣候變遷的計畫，加速減碳

今年各國將在會場上聚焦討論「2030年減碳目標」，聯合國環境規畫署（UNEP）在開幕前夕公布《2023排放差距報告》（Emissions Gap Report 2023），若要將全球暖化控制在升溫1.5度C以內，2030年全球必須減少42%的溫室氣體排放，但盤點各國目前提出的減碳路徑，全球2030年的溫室氣體排放量仍會增加3%，屆時暖化升溫將突破2度，後果不堪設想。

各國減碳決心不足 全球升溫創歷史新高

2015年聯合國195個成員國在COP21達成的《巴黎協議》（Paris Agreement），承諾要致力減少碳排，將地球升溫控制在2度以內。八年過去，聯合國環境規畫署指出，許多國家已做出減碳承諾，讓2030年的溫室氣體排放量增加幅度從增加16%縮小到3%。

然而，這與氣候目標相比幾乎微乎其微、遠遠不足。聯合國報告指出，若要將把暖化控制2度C，全球溫室氣體排放量必須在2030年下降28%，若要控制在1.5度C內，則必須大幅減少42%的溫室氣體排放量。

聯合國環境規畫署執行董事安德森（Inger Andersen）指出，地球上沒有任何人，或任何國家不受氣候變遷影響，因此必須擺脫遲緩的氣候策略，大刀闊斧地提出全面性的減碳改革。各國必須加速低碳轉型，特別是人均碳排放高的國家，應承擔更多責任。

例如，美國人口只占全球4%，但自1850年以來已排放超過5000億噸碳排，約占全球的17%。相較之下，印度人口占世界的18%，但只對全球暖化造成了5%的影響。

各國減碳責任不同 已開發國家應減更多

比較各國減碳目標，美國拜登政府2022年提出《通貨膨脹削減法案》，計畫投入3750億美元發展潔淨能源，預計可以逐年減少10億噸碳排，達到2030年減碳50%的目標。

產煤大國澳洲則提出2030年要減少43%碳排放的目標，澳洲氣候變遷部長鮑恩（Chris Bowen）表示，今年澳洲的碳排放已較2005年減少24%，有信心2030年的減碳能依照計畫達標。COP28的主辦國阿拉伯聯合大公國，也在舉辦峰會之際展現東道主的減碳決心，宣布把2030年的減碳目標從30%提高到40%，加速該國邁向淨零碳排的腳步。

至於全球碳排最大來源中國，目前對外公佈的規畫則是在2030年才會達到「碳達峰」，意即2030年以前，碳排還會緩步成長。鄰近台灣的南韓則宣示2030年要減碳40%，日本則以2030年減碳50％為目標。

台2030年減碳目標僅24% 落後國際

相較之下，台國發會公布的2030年減碳目標僅為24%，國發會認為這是務實的目標。但環保團體綠色和平批評，台灣的減碳目標落後國際，呼籲總統候選人應將2030年的減碳目標提高，跟上國際減碳趨勢。台灣青年氣候聯盟（TWYCC）倡議部部長陳欣也認為，若台灣政府只以「最低標準」來減碳，可能會與國際趨勢脫節。

台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯則表示，今年由阿聯提出的「2030年要增加三倍的再生能源裝置」倡議，目前已獲得全球60多個國家支持。但台目前規畫到2030年的再生能源建設目標卻呈下滑情形，台灣2030年的能源轉型目標有待加強，必須擴大節能投資，並加速發展再生能源，才能跟上國際趨勢。

不過，台大農經系教授吳珮瑛認為，「比較各國喊出的減碳百分比意義不大，實際減碳成效才是重點。」許多國家喊出雄心勃勃的目標，但若詳細檢視各國碳排，會發現很多國家的碳排仍持續增加，「任意開支票很容易，要如何兌現才是重點。」她認為，應檢視經濟發展、產業結構、能源配比等條件，提出適合台的轉型目標及減碳路徑，「台灣可以走自己的路。」

減碳 聯合國 氣候變遷

上一則

俄飛彈夜襲烏東頓內次克州 造成1死10傷4失蹤

延伸閱讀

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰
2023年全球升溫將達攝氏1.4度 創有紀錄以來最熱一年

2023年全球升溫將達攝氏1.4度 創有紀錄以來最熱一年
COP28開幕 盤點巴黎協定進展等4大主題

COP28開幕 盤點巴黎協定進展等4大主題
金與正嗆美國「雙標仔」 稱絕不跟美方談主權

金與正嗆美國「雙標仔」 稱絕不跟美方談主權

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統
輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床

輝達股價跳漲200%、市值衝破1兆美元 黃仁勳：每天都帶著倒閉的憂慮起床