COP28直擊／聚焦2030減碳目標 聯合國示警：須減排42％

聯合國氣候變遷綱要公約第28屆締約方會議（COP28）30日於阿拉伯聯合大公國杜拜世博城登場。（記者孫文臨／攝影）

聯合國 第28屆氣候峰會（COP28）30日於杜拜登場，聯合國秘書長古特瑞斯（António Guterres）指出，2023年是人類出現在地球至今最熱的一年，「我們正在經歷全球沸騰的氣候崩潰時刻（Climate breakdown）。」他說，全球各地乾旱、洪水、野火等極端災害不斷，各國領導人應該感到恐懼，並立即採取行動。

《聯合國氣候變遷 綱要公約》（UNFCC）執行秘書史蒂爾（Simon Stiell）表示，人類距離升溫1.5度的目標只剩6年的時間，呼籲各國必須調整應對氣候變遷的計畫，加速減碳 。

今年各國將在會場上聚焦討論「2030年減碳目標」，聯合國環境規畫署（UNEP）在開幕前夕公布《2023排放差距報告》（Emissions Gap Report 2023），若要將全球暖化控制在升溫1.5度C以內，2030年全球必須減少42%的溫室氣體排放，但盤點各國目前提出的減碳路徑，全球2030年的溫室氣體排放量仍會增加3%，屆時暖化升溫將突破2度，後果不堪設想。

各國減碳決心不足 全球升溫創歷史新高

2015年聯合國195個成員國在COP21達成的《巴黎協議》（Paris Agreement），承諾要致力減少碳排，將地球升溫控制在2度以內。八年過去，聯合國環境規畫署指出，許多國家已做出減碳承諾，讓2030年的溫室氣體排放量增加幅度從增加16%縮小到3%。

然而，這與氣候目標相比幾乎微乎其微、遠遠不足。聯合國報告指出，若要將把暖化控制2度C，全球溫室氣體排放量必須在2030年下降28%，若要控制在1.5度C內，則必須大幅減少42%的溫室氣體排放量。

聯合國環境規畫署執行董事安德森（Inger Andersen）指出，地球上沒有任何人，或任何國家不受氣候變遷影響，因此必須擺脫遲緩的氣候策略，大刀闊斧地提出全面性的減碳改革。各國必須加速低碳轉型，特別是人均碳排放高的國家，應承擔更多責任。

例如，美國人口只占全球4%，但自1850年以來已排放超過5000億噸碳排，約占全球的17%。相較之下，印度人口占世界的18%，但只對全球暖化造成了5%的影響。

各國減碳責任不同 已開發國家應減更多

比較各國減碳目標，美國拜登政府2022年提出《通貨膨脹削減法案》，計畫投入3750億美元發展潔淨能源，預計可以逐年減少10億噸碳排，達到2030年減碳50%的目標。

產煤大國澳洲則提出2030年要減少43%碳排放的目標，澳洲氣候變遷部長鮑恩（Chris Bowen）表示，今年澳洲的碳排放已較2005年減少24%，有信心2030年的減碳能依照計畫達標。COP28的主辦國阿拉伯聯合大公國，也在舉辦峰會之際展現東道主的減碳決心，宣布把2030年的減碳目標從30%提高到40%，加速該國邁向淨零碳排的腳步。

至於全球碳排最大來源中國，目前對外公佈的規畫則是在2030年才會達到「碳達峰」，意即2030年以前，碳排還會緩步成長。鄰近台灣的南韓則宣示2030年要減碳40%，日本則以2030年減碳50％為目標。

台2030年減碳目標僅24% 落後國際

相較之下，台國發會公布的2030年減碳目標僅為24%，國發會認為這是務實的目標。但環保團體綠色和平批評，台灣的減碳目標落後國際，呼籲總統候選人應將2030年的減碳目標提高，跟上國際減碳趨勢。台灣青年氣候聯盟（TWYCC）倡議部部長陳欣也認為，若台灣政府只以「最低標準」來減碳，可能會與國際趨勢脫節。

台灣氣候行動網絡研究中心（TCAN）總監趙家緯則表示，今年由阿聯提出的「2030年要增加三倍的再生能源裝置」倡議，目前已獲得全球60多個國家支持。但台目前規畫到2030年的再生能源建設目標卻呈下滑情形，台灣2030年的能源轉型目標有待加強，必須擴大節能投資，並加速發展再生能源，才能跟上國際趨勢。

不過，台大農經系教授吳珮瑛認為，「比較各國喊出的減碳百分比意義不大，實際減碳成效才是重點。」許多國家喊出雄心勃勃的目標，但若詳細檢視各國碳排，會發現很多國家的碳排仍持續增加，「任意開支票很容易，要如何兌現才是重點。」她認為，應檢視經濟發展、產業結構、能源配比等條件，提出適合台的轉型目標及減碳路徑，「台灣可以走自己的路。」