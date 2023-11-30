我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

張曉寧涉殺律師拒不認罪 明年將進入陪審團庭審階段

道指大漲520點 創今年新高 為13個月來最佳單月表現

哈瑪斯再釋放2人質 布林肯訪以色列盼延長休戰

中央社加薩走廊30日綜合外電報導
圖為21歲的謝姆（Mia Shem，中）被釋放後與母親和哥哥擁抱。Getty Images
圖為21歲的謝姆（Mia Shem，中）被釋放後與母親和哥哥擁抱。Getty Images

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）今天又釋放2名以色列女性人質，而根據已延長的以哈休戰協議，也會有更多巴勒斯坦囚犯將獲釋。

法新社報導，以色列軍方今天表示，哈瑪斯將至少兩名女性人質送交紅十字會（Red Cross），而且預料「接下來幾個小時」還會有更多人質被移交。

以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）公布，這兩人是法國與以色列雙重國籍人士，分別為21歲的謝姆（Mia Shem）與40歲的蘇薩納（Amit Soussana）。

一名哈瑪斯消息人士稍早告訴法新社，預計今天會有10名以色列人質從加薩走廊（Gaza Strip）獲釋。

以色列則將釋放更多巴勒斯坦囚犯作為交換。

儘管哈瑪斯武裝分子宣稱在耶路撒冷（Jerusalem）發動槍擊，造成3人死亡，脆弱的以哈休戰協議仍延續進入第7天。

以哈雙方同意延長休戰至明天一早，隨著當前協議即將到期，國際機構紛紛呼籲永久休戰。

美國國務院表示，國務卿布林肯（Antony Blinken）今天與內唐亞胡會面時，強調有必要保護加薩走廊南部的平民。路透報導，布林肯在以色列時表示，以哈休戰協議取得成果，美國希望協議能夠繼續下去。

布林肯接著到約旦河西岸（West Bank），與巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmoud Abbas）會面。

哈瑪斯武裝分子10月7日對以色列發動前所未見的突襲行動，殺害多為平民約1200人，劫擄約240人為人質。為了回應這場攻擊，以色列矢言消滅哈瑪斯並發動空中和地面攻擊，哈瑪斯政府表示已造成將近1萬5000人喪生，其中多屬平民。

哈瑪斯今天又釋放2名以色列女性人質，這兩人是法國與以色列雙重國籍人士，分別為21...
哈瑪斯今天又釋放2名以色列女性人質，這兩人是法國與以色列雙重國籍人士，分別為21歲的謝姆（Mia Shem）與40歲的蘇薩納（Amit Soussana，圖）。美聯社

以色列 哈瑪斯 巴勒斯坦

上一則

2023年全球升溫將達攝氏1.4度 創有紀錄以來最熱一年

下一則

COP28揭幕 聯合國：化石燃料終須淘汰

延伸閱讀

2巴勒斯坦槍手耶路撒冷公車站開槍 至少3死8傷

2巴勒斯坦槍手耶路撒冷公車站開槍 至少3死8傷
哈瑪斯釋放人質 泰國首批民眾17人返國

哈瑪斯釋放人質 泰國首批民眾17人返國
兩哈瑪斯槍手突襲耶路撒冷巴士站 至少二死八傷

兩哈瑪斯槍手突襲耶路撒冷巴士站 至少二死八傷
年僅10個月 哈瑪斯：年紀最小人質 在以色列空襲中喪命

年僅10個月 哈瑪斯：年紀最小人質 在以色列空襲中喪命

熱門新聞

前國務卿季辛吉29日在康乃狄克州自家去世，享嵩壽100歲。(路透)

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

2023-11-29 21:09
俄羅斯總統普亭(左)與烏克蘭總統澤倫斯基(右)。(美聯社)

「早已沒有退路」 烏克蘭為何不願與俄羅斯和談？

2023-11-29 15:37
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29

超人氣

更多 >
她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西

她終身被禁搭嘉年華遊輪 竟因帶了這東西
小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注

小摩CEO：如果美下令會離開中國 台爆戰事就將取消投注
這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜

這星座動不動就哭 12星座「玻璃心程度」排行榜
季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統

季辛吉對美國外交政策控制力 僅次於總統
12星座年末運勢分析 牡羊能量滿滿、射手運勢到最高點

12星座年末運勢分析 牡羊能量滿滿、射手運勢到最高點