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2023年全球升溫將達攝氏1.4度 創有紀錄以來最熱一年

中央社杜拜30日綜合外電報導
世界氣象組織表示，2023年全球氣溫將比工業化之前的均值高了攝氏1.4度。圖為今年夏天的死亡谷國家公園。（美聯社）
世界氣象組織表示，2023年全球氣溫將比工業化之前的均值高了攝氏1.4度。圖為今年夏天的死亡谷國家公園。（美聯社）

世界氣象組織（World Meteorological Organization）今天表示，距離今年結束還有一個月的時間，2023年全球氣溫將比工業化之前的均值高了攝氏1.4度，「打破氣候紀錄的震耳欲聾刺耳聲」為之加劇。

路透社報導，世界氣象組織的全球氣候狀態（State of the Global Climate）初步報告證實，2023年將創下有紀錄以來最熱的一年，升溫幅度高於之前創下紀錄的2016年，當年氣溫比工業化之前的均值高了攝氏1.2度。

聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）今天在杜拜登場，值此全球領袖將在聯合國年度氣候峰會討論逐步廢除化石燃料之際，這份報告增添了世界領袖解決問題所面臨的迫切性。

世界氣象組織秘書長塔拉斯（Petteri Taalas）說：「溫室氣體濃度處紀錄高點。全球氣溫處紀錄高點。海平面上升幅度處紀錄高點。南極海冰面積創紀錄低點。」

然而，報告的結論並非表明全球氣溫將突破長期升溫上限攝氏1.5度。根據2015年巴黎協定（Paris Agreement），科學家認為將升溫控制在攝氏1.5度，可以避免災難性氣候變遷

不過，一年升溫攝氏1.4度足以讓人一窺一旦升破攝氏1.5度上限會出現什麼樣令人恐懼的後果。

世界氣象組織的報告表示，南極洲周圍海洋今年冬季海冰面積創下新低，比之前創下的紀錄萎縮約100萬平方公里。瑞士冰川過去兩年縮小約10%。加拿大野火焚燒的面積創紀錄，約占加國森林面積5%。

焚燒化石燃料造成的氣候變遷，加上東太平洋出現的聖嬰現象（El Nino），導致今年全球氣候打破紀錄。

科學家表示，隨著聖嬰現象的衝擊可能在今年冬天達到高峰，導致明年氣溫升高，2024年氣候變遷情況恐惡化。

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