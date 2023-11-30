2巴勒斯坦槍手耶路撒冷公車站開槍 至少3死8傷
以色列警方表示，在今天早上的尖峰時間，2名巴勒斯坦槍手在耶路撒冷入口處的一個公車站開槍，造成至少3人死亡、8人受傷。
路透報導，警方稱，2名攜帶M-16步槍和手槍的「恐怖分子」早上駕車抵達現場，並向平民開槍，犯案時「當場被擊斃」。
警方表示，槍手來自東耶路撒冷，他們被休假中的士兵和一名平民攔下。
以色列第12頻道電視台（Channel 12 TV）播放的現場監視器畫面顯示，1輛白色汽車停在擁擠的公車站旁，2名男子隨即下車，拔出槍，並衝向人群，人群驚慌四散，不久後，巴勒斯坦槍手遭擊斃。
以色列內閣成員甘茨（Benny Gantz）在社交平台X上發文寫道：「這次攻擊進一步證明，我們必須繼續致力以強力和決心，打擊威脅公民的兇殘恐怖主義。」
正在特拉維夫（Tel Aviv）訪問的國務卿布林肯（Antony Blinken）表示，今天的槍擊事件提醒人們「以色列和以色列人每天都面臨恐怖主義的威脅…我對這次槍擊案受害者表達深切哀悼」。
以色列和哈瑪斯今天在最後一刻達成協議，將原本為期6天的休戰再延1天，以利談判人員協商，繼續就人質交換達成協議。
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