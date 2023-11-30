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COP28開幕 盤點巴黎協定進展等4大主題

編譯劉忠勇／綜合外電
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）今天在杜拜登場。美聯社
聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）今天在杜拜登場。美聯社

聯合國氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）今天在杜拜登場，逾190多政府將設法對氣候變遷的問題擬定共同因應之道。

今年待協商的有四大主題：全球就落實巴黎協定提出「全球盤點」報告、化石燃料的未來、為窮國提供氣候融資、成立基金來支付氣候損害費用。

「全球盤點」是什麼？

今年是2015年簽訂的巴黎協定首次全球盤點，巴黎協定要求各國政府以工業革命前為基準，將全球平均升溫控制在2°C 內，並設法以1.5度為上限。此協定要求2023年實施第一次盤點，之後每五年實施一次。

全球盤點的目的是要回顧協定簽署以來的進展情況，並為下一輪國家氣候計畫提出建議。各國政府必須在明年提交給聯合國。9月發布的一項技術分析報告對全球盤點做了不樂觀的評估：2015年以來雖有進步，但各國政府仍遠不及巴黎協定的目標。

如何拉近差距是COP28全球盤查論辯的主要議題。中國大陸、印度和沙烏地阿拉伯在內的「開發中國家同心集團」（Like-Minded Developing Countries，簡稱LMDC）」表示，第一步要認定誰該負責：美國、歐洲和其他已開發國家過去20年並未照承諾減排。

化石燃料的辯論

推動全球盤點的已開發國家敦促大幅減少燃燒化石燃料。他們對全球盤點技術分析列入以下文字感到滿意：「擴大再生能源並逐步汰除（phaseing out）未經減低（unabated）的化石燃料，是實現公平能源轉型至淨零排放不可或缺的要素。」

歐洲談判代表說，要讓這些文字進入最終版本全球盤點的協議還有一場奮戰。

各國預料將就使用化石燃料的措辭討論不同版本。開發中大國屬意的字眼是「逐步降低」（phase-down），以符合降低化石燃料消耗的初衷，並透過碳捕捉和封存來「減低」（abating）剩餘排放。但已開發國家主張用「逐步汰除」。

氣候金援

為讓較貧窮的國家漸漸擺脫化石燃料，巴黎協定呼籲富國家出面協助。國際貨幣基金（IMF）指出，開發中國家2030年起每年需要2兆美元來應付氣候變化，其中大部分資金要來自富裕國家。

之前的聯合國氣候會談中，富國同意最遲於2020年每年向開發中國家提供1,000億美元，幫助這些國家採用乾淨能源並適應氣候變化的影響。經濟合作與發展組織（OPEC）表示，各國可能終於在去年達到1,000億美元的目標，最終數據尚未公布。這次會議也將討論出新的融資目標。

損失與損害

財務相關的另一個爭議是「損失與損害」的問題，即發生氣候變遷造成無法適應的嚴重破壞時給予補償。去年在埃及舉行的COP年會上，政府同意設立一個特別基金，以協助面臨氣候變遷遭受無法彌補損害的開發中國家。

在埃及成立的一個委員會11月初接近達成協議：基金最初由世界銀行管理。世銀可能成為永久的主辦方，或者該基金的董事會可以選擇另一個國家來主辦。

草案協議敦促凡有能力的國家，連同開發中國家，都應該有所貢獻。這是已開發國家提出的重大訴求，他們希望中國大陸和波灣國家在內高所得開發中國家也能出錢。不過，美國最後一刻提出異議，主張協議文字中應載明基金採認捐的方式。

氣候變遷 聯合國 融資

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