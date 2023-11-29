COP28 歐盟聚焦增3倍再生能源、2倍能源效率

歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）。歐新社

歐盟 執委會在COP28前夕說明這次與會重點，首要是促成各國宣誓再生能源建置量到2030年前增加3倍、能源效率增進2倍，以及達成1000億美元氣候基金目標。

聯合國 氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28）將於30日開幕，12月1日、2日將是各國政府領導人、部會首長參與的全球氣候行動峰會（World Climate Action Summit）。

歐洲聯盟執行委員會（European Commission）今天在行前召開背景簡報會，由匿名幕僚群說明歐盟高官此行欲獲致的成果。

首先，執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）的重點將放在兩個數字：再生能源增3倍、能源效率增2倍。

這是由歐盟、美國，以及主辦COP28的阿拉伯聯合大公國（UAE）共同倡議的「全球再生能源及能源效率宣誓」（Global Renewables and Energy Efficiency Pledge）。

執委會官員解釋，再生能源較目前建置量新增3倍的計算方法將是全球合計，並非各國都要做到3倍。該倡議已獲超過100個國家同意參與，歐盟仍將持續號召。

COP28議程已將前述倡議宣誓國大合照安排在12月2日下午3時30分，5日召開部長級圓桌會議進一步商議。

范德賴恩的第2項重點在促成每年1000億美元氣候基金確實達標。此議在先前的COP會議已獲同意，但具體資金始終湊不出來，當前目標是2025年前達成第一年募資。

歐盟氣候政策執行委員胡克斯特拉（Wopke Hoekstra）會將重點放在另一筆資金，即去年COP27各國同意設置的「損失與損害」（Loss and Damage）基金，用途在彌補受氣候損害的開發中國家。

這項基金引發的一項關切是中國、印度 等財力雄厚的開發中國家，該是出錢的一方還是拿錢的一方？對此，歐盟官員在簡報會上含蓄答覆，歐盟公開的立場是「有能力的國家都應該出錢」。