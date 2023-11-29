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俄女搭機對鄰座男客強行口交 警方把人押走全機鼓掌

編譯周辰陽／即時報導
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza
俄羅斯近日發生29歲女子瓦萊利亞從土耳其搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子強迫進行口交，隨後在莫斯科遭警方逮捕，但她受訪時表示不後悔。照片翻攝：Telegram / Baza

俄羅斯近日發生一名女子搭機返國時，涉嫌對坐在旁邊的陌生男子「強迫進行口交」，隨後在莫斯科遭警方拘留。

根據每日郵報28日轉述俄媒Gazeta.ru的報導，此事發生在勝利航空（Pobeda Airlines）一班土耳其安塔利亞（Antalya）飛往莫斯科的航班上，嫌犯是29歲女子瓦萊利亞（Valeria），跟受害者都坐在經濟艙。

目擊者說，坐在瓦萊利亞旁邊的男子一開始試圖反抗，把她推開，但瓦萊利亞「暴怒，脫下他的褲子，實施性暴力行為，鄰座乘客後來停止反抗，一切都發生在空服員跟其他乘客的面前」。

Gazeta.ru指出，「令人驚訝的是，空服員一直等到行為結束，才把瓦萊利亞移到更遠處。這名女子反抗，不願離開她新搭上的伴侶」。

據報導，另一名男乘客接受委託，在接下來的飛行時間看著瓦萊利亞，並指她在土耳其登機時就已喝醉了。其他目擊者指出，瓦萊利亞還在飛行途中「抓傷機組員」，也激怒同機乘客。儘管空服員再三要求停止，她還是抽起電子菸，當警方在莫斯科伏努科沃國際機場登機押人時，乘客和機組員紛紛鼓掌叫好。

報導稱，當飛機在機場降落時，瓦萊利亞試圖用一張百元美鈔行賄機組員以掩蓋她的行為。空服員把錢扔進垃圾桶，但隨後有人目擊瓦萊利亞將垃圾倒在飛機地板上撿回紙鈔。

Telegram連結：https://t.me/bazabazon/23302

俄羅斯警方並未發表評論。瓦萊利亞則告訴俄媒BAZA，雖然她被罰了500盧布（約5.64美元），對自己在機上的荒唐舉動卻不後悔，「一切都很好，我在機上玩得很開心，嗯，還不止於此」。

俄羅斯 土耳其

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