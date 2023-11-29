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美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭

哈瑪斯官員邀馬斯克訪加薩 籲美檢視對以關係

中央社貝魯特29日綜合外電報導
一名哈瑪斯資深官員昨天邀請富豪馬斯克（Elon Musk）訪問加薩走廊。（美聯社）
一名哈瑪斯資深官員昨天邀請富豪馬斯克（Elon Musk）訪問加薩走廊。（美聯社）

以哈休戰之際，一名哈瑪斯資深官員昨天邀請富豪馬斯克（Elon Musk）訪問加薩走廊，親自看看以色列轟炸對當地造成的毀壞程度，並呼籲美國檢視對以關係。

路透社報導，哈瑪斯（Hamas）資深官員哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩首都貝魯特舉行的記者會上表示，「為符合客觀及可信的標準，我們邀請他訪問加薩，看看加薩人民遭受的屠殺及損害程度」。

億萬富豪馬斯克因在旗下社群平台X認同一則反猶太貼文的內容遭到抨擊後，最近訪問以色列。他於27日參訪巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯先前突襲以色列的地點，並承諾將盡全力阻止仇恨散播。

在以哈雙方同意延長休戰48小時的隔天，哈姆丹邀請馬斯克訪問加薩。

哈姆丹說，「50天內，以色列朝毫無防禦能力的加薩人民住處投下超過4萬公噸的爆炸物」。他同時也呼籲美國總統拜登（Joe Biden）檢視美國與以色列的關係，停止供應以色列武器。

哈瑪斯10月7日對以色列發動跨境突襲，據以方統計，這場襲擊造成1200人喪命，還有240名人質被虜至加薩。以色列隨後對加薩北部展開空襲及地面行動。加薩衛生官員指出，至少1萬6000名巴勒斯坦人喪命，另有數十萬人流離失所。

以哈雙方同意24日起暫時休戰，哈瑪斯釋放部分以色列人質，換取以色列釋放被關在以國監獄的巴勒斯坦囚犯。

以色列 加薩 哈瑪斯

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