金援以色列 民主黨國會議員提要求：須避免平民傷亡

以色列與哈瑪斯組織爆發戰爭衝突，平民死傷人數不斷升高。（Getty Images）

參議院最快將於下周討論援助以色列 包裹法案，紐約時報29日報導，民主黨 籍國會議員之間如今出現意見衝突，與拜登政府也發生立場不一，關鍵在於自由派民主黨國會議員要求對以色列提供緊急安全金援必須附加但書，例如以色列承諾避免平民死傷等。

報導指出，美國如何在以哈戰爭裡支持以色列，民主黨內部出現意見分歧，不同陣線之間的辯論與國會長期慣例迥異。過去數十年來，國會多次通過金額龐大的以色列軍援，提供援助的同時極少附加但書，但現在以色列與哈瑪斯組織(Hamas)爆發戰爭衝突，平民死傷人數不斷升高，某些民主黨籍國會議員對於美國金援的用途表示憂心。

參院多數黨領袖舒默(Chuck Schumer)表示，參院最快將於下周討問援助以色列包裹法案，紐約時報報導，屆時民主黨內部意見分歧可能浮上檯面。

報導指出，28日在白宮 以及國會山莊的民主黨閉門會議當出現不同聲音。白宮國家安全顧問蘇利文(Jake Sullivan)在一場白宮會議裡，面對大約20名對以色列可能如何在戰場上使用美國金援提出疑慮的民主黨籍參議員。後來在國會大廈的一場民主黨午餐聚會當中，稍早之前剛與蘇利文開會的幾位民主黨參議員對同僚說，包裹法案應該增列對加薩(Gaza)增加人道援助，並且要確保以色列必須確實做到避免平民傷亡。

民主黨馬里蘭州聯邦參議員范霍倫(Chris Van Hollen)表示，希望拜登總統讓以色列總理內唐亞胡(Benjamin Netanyahu)領導政府做出明確承諾，對於降低平民死傷必須擬出一套計畫，「我們希望內唐亞胡陣營保證會與我們全面合作，為加薩百姓提供人道援助」。

范霍倫說：「底線就是我們需要以色列方面做出明確承諾，至於如何讓以色列做出明確承諾，我們現在還在討論。」