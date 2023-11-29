美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭

俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。（美聯社）

一名美國國務院高級官員今天表示，明年11月美國總統大選結果出爐前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將不會在烏克蘭 實現和平。

外界則擔心前美國總統川普 （Donald Trump）若再次入主白宮，可能會推翻西方對基輔當局的支持。

路透社報導，正在尋求重返白宮的川普在共和黨內總統提名聲勢領先，他一直嚴厲批評美國對基輔當局的支持。

北大西洋公約組織（NATO）外長會議在布魯塞爾（Brussels）舉行，一名高級官員告訴媒體，北約清楚明年達成和平協議的可能性不大，並重申對烏克蘭的支持。

這位要求匿名的官員表示 :「我預期普亭在看到我們的選舉結果之前不會實現和平，或有意義的和平。」

在被問到這是個人觀點還是美國政府立場時，這名官員表示，這是「廣泛的認知」。

這名官員還說道，「這就是盟國今天在北約會議中對烏克蘭表達強力支持的背景」，他並未點名川普，也沒有明確表示美國大選結果將如何影響對烏克蘭的支持。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）11月中的民調顯示，當受訪者被要求在川普和美國總統拜登 （Joe Biden）之間選擇時，兩人的支持度陷入拉鋸。川普以51%的支持度領先拜登的49%。

自從俄國去年2月全面入侵烏克蘭，民主黨的拜登已向基輔當局提供大量軍事支援和其他方面的支持，但向烏克蘭提供更多資金的提案受到由共和黨控制的眾議院阻擋。