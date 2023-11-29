我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭

沒他就沒股神 孟格如何改變巴菲特的投資作風

美官員：明年美國大選結果出爐前 普亭不會結束戰爭

中央社布魯塞爾/華盛頓28日綜合外電報導
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。（美聯社）
俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）。（美聯社）

一名美國國務院高級官員今天表示，明年11月美國總統大選結果出爐前，俄羅斯總統普亭（Vladimir Putin）將不會在烏克蘭實現和平。

外界則擔心前美國總統川普（Donald Trump）若再次入主白宮，可能會推翻西方對基輔當局的支持。

路透社報導，正在尋求重返白宮的川普在共和黨內總統提名聲勢領先，他一直嚴厲批評美國對基輔當局的支持。

北大西洋公約組織（NATO）外長會議在布魯塞爾（Brussels）舉行，一名高級官員告訴媒體，北約清楚明年達成和平協議的可能性不大，並重申對烏克蘭的支持。

這位要求匿名的官員表示 :「我預期普亭在看到我們的選舉結果之前不會實現和平，或有意義的和平。」

在被問到這是個人觀點還是美國政府立場時，這名官員表示，這是「廣泛的認知」。

這名官員還說道，「這就是盟國今天在北約會議中對烏克蘭表達強力支持的背景」，他並未點名川普，也沒有明確表示美國大選結果將如何影響對烏克蘭的支持。

路透社/易普索（Reuters/Ipsos）11月中的民調顯示，當受訪者被要求在川普和美國總統拜登（Joe Biden）之間選擇時，兩人的支持度陷入拉鋸。川普以51%的支持度領先拜登的49%。

自從俄國去年2月全面入侵烏克蘭，民主黨的拜登已向基輔當局提供大量軍事支援和其他方面的支持，但向烏克蘭提供更多資金的提案受到由共和黨控制的眾議院阻擋。

烏克蘭 川普 拜登

上一則

亞契膚色遭提起…新書曝英國王室涉種族歧視者身分？荷蘭緊急下架

延伸閱讀

川普若當選恐恢復非法移民零容忍政策 引發盟友疑慮

川普若當選恐恢復非法移民零容忍政策 引發盟友疑慮
川普副手選老手或忠臣？ 搶攻女性票「她們」是熱門

川普副手選老手或忠臣？ 搶攻女性票「她們」是熱門
連任危機 13家民調 拜登輸川普11個 支持度持續下降

連任危機 13家民調 拜登輸川普11個 支持度持續下降

普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展

普亭：西方不能壟斷人工智慧 俄羅斯會加強發展

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
泰國東北部呵叻（Korat）25日一場婚禮爆出恐怖血案，29歲新郎突然大肆開槍，死者包括新娘、岳母等人。 （示意圖／ingimage）

泰國婚禮爆駭人血案 新郎掃射新娘、岳母再自轟 釀5死1傷

2023-11-27 19:53
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
南韓2名女公務員疑似兼差擔任情色直播主，其中1人還在辦公室開直播「解放春光」。圖／取自韓網論壇、ingimage（示意圖）

辦公室也淪陷？女公務員上班脫衣直播「情色放送」 高層震怒慘了

2023-11-25 04:12
烏克蘭頓內次克州利曼方向前線附近某處，烏軍第21機械化旅的一名戰車組員21日站在一輛白雪覆蓋的德製豹式2A5主力戰車旁。（Getty Images）

俄曾經提用和平交換中立 烏執政黨國會領袖曝拒絕原因

2023-11-25 13:13

超人氣

更多 >
4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感

4星座最容易為錢鬧翻：天蠍座城府深 這類人缺乏信任感
比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息

比爾蓋茲也愛高股息 這五檔股票每年讓他笑納4億股息
未來5年置產 這5州最佳

未來5年置產 這5州最佳
亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂

亞馬遜生鮮超市滿100減80持續進行 商家撒錢華人瘋狂
2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳

2張社安金支票 12月要發了 這2個日期入帳