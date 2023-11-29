加薩孩童傳染病、腹瀉激增 世衛：病死人數恐超越轟炸罹難者

圖為加薩西法醫院24日休戰前發生的爆炸。(路透)

界衛生組織（WHO）發言人今天警告，加薩 走廊（Gaza Strip）孩童傳染病和腹瀉病例激增，若當地衛生系統遲遲未能修復，死於疾病的人恐怕會比死於轟炸的人還多。

根據聯合國 認為可靠的數據，加薩衛生當局表示，已證實有超過1萬5000人死於以色列 對這塊狹窄飛地的轟炸，其中約4成是孩童，還有更多人恐怕葬身瓦礫堆下。

治理加薩的巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」（Hamas）槍手10月7日越境闖入以色列，殺害約1200人，並擄走240人作為人質；以色列隨後矢言殲滅哈瑪斯。

路透報導，世衛發言人哈里斯（Margaret Harris）在聯合國於日內瓦舉行的簡報會上表示：「要是無法恢復這個醫療衛生系統，最終我們將看到死於疾病的人比死於轟炸的人還要多。」

她重提對傳染病增加的隱憂，特別是嬰兒和孩童的腹瀉情形；截至11月初，5歲以上孩童腹瀉案例激增至正常程度的100倍以上。

她說：「各地的每個人現在都有迫切的醫護需求，因為他們在挨餓，因為他們缺乏乾淨的水，而且（他們）全都擠在一起。」

根據以哈停火的條件，以色列允許更多援助流入加薩，包括食物、水和藥品；不過援助機構表示，這不足以滿足龐大的需求。

聯合國兒童基金會（UNICEF）發言人艾爾德（James Elder）告訴媒體，加薩走廊的醫院擠滿了孩童，他們身上帶有燒燙傷或砲彈碎片造成的傷勢，還因為飲用污水導致腸胃炎。

他說：「我遇到好多父母…他們清楚知道孩子們需要什麼。他們無法獲得安全的飲用水，這讓他們深受打擊。」

艾爾德描述，他看見一個失去部分腿部的孩子躺在醫院地板上數小時，因為醫護人力短缺而沒有接受治療。其他受傷的孩子們則躺在醫院外停車場和花園裡臨時鋪設的床墊上。

他說：「每個地方的醫生都不得不做出可怕的決定…也就是看要優先救誰。」