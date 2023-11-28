巴西總統魯拉赴中東德國訪問 討論包括加薩議題

巴西總統魯拉。(路透)

巴西 總統魯拉今天展開今年最後一次國際訪問，在8天時間到訪沙烏地阿拉伯 、卡達、阿拉伯聯合大公國和德國 4個國家。

這是魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）自今年1月1日就任第3任期以來，第15次出國，共訪問25個國家。

雖然魯拉被邀請參加12月10日阿根廷新當選總統米雷伊（Javier Milei）就職典禮，但他表示不會出席。

魯拉此次出訪有多位部會首長隨行，包括財政部長哈達德（Fernando Haddad）、礦業與能源部長席維拉（Alexandre Silveira）、農業部長法瓦羅（Carlos Fávaro），以及國家社會經濟發展銀行（BNDES）行長梅卡但特（Aloizio Mercadante）、巴西石油公司（Petrobrás）總裁派翠克（Jean Paul Prates）等。

環境部長席瓦（Marina Silva）將與魯拉在杜拜會合出席聯合國氣候變化綱要公約締約方第28次會議（COP28），然後一起前往德國。

魯拉一行今天上午抵達沙烏地阿拉伯，首先與擔任總理的王儲穆罕默德．沙爾曼（Mohammed bin Salman）會面餐敘。明天巴西代表團將參加一系列經貿交流活動。

沙烏地阿拉伯是巴西在中東的重要貿易夥伴，也是巴西碳氫化合物和化肥重要供應國，而巴西的出口主要是食品。巴西政府認為，兩國在技術和國防領域有合作空間。

明天下午，魯拉將前往卡達參加企業家論壇，並與卡達國王塔米姆（Sheikh Tamim bin Hamad al-Thani）會面。

最近卡達幫助促成以色列和巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）衝突的休戰，釋放人質，預計加薩危機將是魯拉和塔米姆商討主題。

12月1日和2日，魯拉將參加在杜拜舉行COP28。環境議題一直是魯拉政府外交政策重點之一，環境部長席瓦表示，將在峰會分享巴西對抗森林砍伐的成果。巴西國家太空署（INPE）數據，亞馬遜地區森林砍伐在一年內減少22%。

12月3日和4日，魯拉此行最後一站將訪問德國，與德國總理蕭茲（Olaf Scholz）會面。

巴西外交部歐洲和北美司長埃斯科爾（Maria Luisa Escorel）表示，訪問德國主要目的是商討環境、氣候變化、全球發展、農業、生物經濟、能源、健康和科技創新等領域問題。此外，德國也是主張簽署南方共同市場與歐盟貿易協定的國家之一。

由於阿根廷準總統米雷伊曾說勝選後要退出南方共同市場，近期南方共同市場和歐盟正加緊談判，盼爭取在12月10日米雷伊就職典禮前，敲定雙邊自由貿易協定。