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馬斯克捲反猶風暴後訪以色列 哈瑪斯也邀他去加薩

編譯徐榆涵／即時報導
特斯拉執行長馬斯克(圖中)27日與以色列總理內唐亞胡(圖左)一同造訪遭哈瑪斯重創的卡法阿扎（Kfar Aza）。(取材自YouTube影片)
特斯拉執行長馬斯克(圖中)27日與以色列總理內唐亞胡(圖左)一同造訪遭哈瑪斯重創的卡法阿扎（Kfar Aza）。(取材自YouTube影片)

特斯拉執行長馬斯克27日與以色列總理內唐亞胡一同造訪遭哈瑪斯重創的卡法阿扎（Kfar Aza），對此，哈瑪斯也邀請馬斯克前往加薩，親眼目睹這塊巴勒斯坦領土如何遭以色列破壞。

哈瑪斯發言人哈姆丹（Osama Hamdan）28日在貝魯特舉行記者會表示，「我們邀請他訪問加薩，看看對加薩人民進行的屠殺和破壞的程度，是否符合客觀性和可信度的標準。」

馬斯克27日身穿防彈背心，與內唐亞胡一同造訪遭哈瑪斯重創的卡法阿扎（Kfar Aza），該處有50多人遭到哈瑪斯襲擊殺害，而此行也招致以色列人批評。

馬斯克11月17日曾發文指責猶太人「仇恨白人」，甚至又說白人「不被允許為自己的種族感到驕傲」（這是一名極右翼用戶推文中的話），引發軒然大波。

馬斯克訪問卡法阿扎時沒有提及上述之事，態度也似乎有所反轉，強調必須遏止會導致謀殺的政治宣傳。

他表示，「那些意圖謀殺的人必須被消滅。必須停止那種訓練人們成為未來殺人犯的宣傳。然後讓加薩欣欣向榮。如果成真了，我認為這將是一個美好的未來。」

馬斯克 哈瑪斯 加薩

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