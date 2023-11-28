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以哈休戰第5天 哈瑪斯釋12人質、以色列釋30巴囚

中央社加薩／耶路撒冷28日綜合外電報導
28日，哈瑪斯在加薩地區釋放人質，交給紅十字會官員。（路透）
28日，哈瑪斯在加薩地區釋放人質，交給紅十字會官員。（路透）

以色列哈瑪斯在加薩走廊的休戰進入第5天，以色列軍方表示，今天獲釋的12名人質，包括10名以色列人和兩名外國人，已返抵以色列。以色列監獄當局隨後也宣布，已釋放30名巴勒斯坦犯人。

法新社記者稍早看到哈瑪斯（Hamas）和伊斯蘭聖戰組織（Islamic Jihad）戰士在鄰近埃及的加薩走廊南部城鎮拉法（Rafah）依據延長休戰協議條款，將人質交給紅十字會官員。

路透社報導，居中調解以哈休戰的卡達外交部發言人表示，今天獲釋的10名以色列人包括9名婦女和一名未成年。

根據半官方組織「巴勒斯坦囚犯協會（Palestinian Prisoners' Club）」，今天獲釋的30名巴勒斯坦犯人包括15男15女。

哈瑪斯自24日開始休戰以來，已釋放81名人質，包括60名以色列人和21名外國人，獲釋的以色列人都是婦孺，獲釋的外國人大多是泰國籍農場勞工。以色列則已釋放180名巴勒斯坦犯人。

哈瑪斯武裝分子10月7日突襲以色列南部。根據以國當局的數據，攻擊造成以國方面約1200人喪命，其中大多是平民，另有約240多人被押到加薩走廊作為人質。

以色列 巴勒斯坦 哈瑪斯

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