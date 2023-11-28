教宗肺部發炎復原中 仍將維持原定COP28行程

教宗方濟各（Pope Francis）。（美聯社）

天主教羅馬教廷今天表示，教宗方濟各 （Pope Francis）將按原定計畫出席在杜拜舉行的聯合國 氣候變化綱要公約第28次締約方會議（COP28）。教宗近日肺部發炎，正在復原中。

路透社報導，教廷發言人布魯尼（Matteo Bruni）向媒體記者簡報教宗的COP28行程，從12月1日展開為期3天訪問，包括2日發表這次會議的其中一場專題演講，當天還將與約30人舉行雙邊會面，包括約20名國家元首。

布魯尼表示：「教宗的身體狀況良好。」不過他也說，在現年86歲的方濟各啟程前，梵蒂岡將決定是否為他的健康採取額外預防措施。

「目前來說，教宗出訪的一切措施正常，會按慣例有一名醫師和一名護理師隨行。」

方濟各年輕時曾在母國阿根廷開刀，切除一部分的肺。

梵蒂岡昨天宣布，教宗本周將減少活動，以保留體力。

教廷當時表示，教宗25日在羅馬一所醫院進行肺部電腦斷層掃描，結果排除肺炎，但發現肺部有發炎情況，造成呼吸困難，因此正在接受靜脈注射抗生素治療。

布魯尼還說，教宗今天接見了訪問梵蒂岡的數名西班牙主教，並打算明天維持每週例行公開接見，在一座室內禮堂進行。