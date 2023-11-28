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2024奧運期間 巴黎地鐵票價將大漲約一倍

中央社巴黎28日綜合外電報導
2024年巴黎奧運期間，當地地鐵票價將上漲幾乎1倍。（路透）
2024年巴黎奧運期間，當地地鐵票價將上漲幾乎1倍。（路透）

大巴黎區交通當局本周宣布，2024年巴黎奧運期間，當地地鐵票價將上漲幾乎1倍，以協助支應賽會期間驟增數以百萬計觀光客，導致法國首都圈公共運輸負擔加重的成本。

法新社報導，屆時大巴黎區（Ile-de-France）地鐵單程票價將從目前的2.1歐元（約2.3美金）漲為4歐元；10張套票將從16.9歐元（約18.5美金）漲為32歐元。

大巴黎區區長波克瑞斯（Valerie Pecresse）昨天深夜在上傳社群平台X的影片中表示，當地居民使用的年票和月票將不受這波漲價影響。

波克瑞斯說，當局「絕不可能」讓大巴黎區居民支付奧運帶來、估計高達2億歐元的額外成本。

明年7月開幕的奧運和帕拉林匹克運動會（Paralympic Games）期間可望吸引約1000萬觀光客，巴黎大眾運輸服務也必須提高發車頻率。

奧運期間，觀光客也可以購買16歐元的單日票或60歐元的周遊票，自由穿梭巴黎市區和大巴黎區。乘客也可利用這類車票往返巿區與戴高樂機場（Charles de Gaulle）或歐利機場（Orly）。

巴黎奧運 觀光 地鐵

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