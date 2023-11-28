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美記者被控間諜罪 俄法院延長羈押2個月

中央社莫斯科28日綜合外電報導
被俄國囚禁的美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（美聯社）
被俄國囚禁的美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）。（美聯社）

莫斯科一間法院今天表示，已將美國記者格什科維奇（Evan Gershkovich）的拘留期延長至明年1月。他今年稍早在俄羅斯被捕，罪名是從事間諜活動。

法新社報導，法院表示，格什科維奇的「羈押期」將再延長2個月，直到明年1月30日。

32歲的格什科維奇是美國公民，曾為法新社工作，現職為「華爾街日報」（The Wall Street Journal）駐莫斯科特派員，僱主和美國政府都否認針對他的間諜指控。

法院對他進行閉門聽審，媒體不得入內。法新社看到幾名記者在法庭外等候。

由於俄國當局很少釋放因嚴重指控被羈押候審的人，幾乎可以確定他的拘留期會延長。

格什科維奇3月底在俄羅斯烏拉爾（Urals）地區城市葉卡捷琳堡（Yekaterinburg）採訪時被捕，成為蘇聯時代以來，首名因間諜指控在俄國遭到拘捕的西方記者。

他被羈押在臭名昭著的莫斯科列福爾托沃（Lefortovo）監獄。

在俄羅斯當局全面入侵烏克蘭後，儘管許多西方記者都離開了俄國，格什科維奇仍繼續留在俄國進行報導。

俄國未就針對格什科維奇的指控提供公開證據。

俄國 間諜 俄羅斯

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