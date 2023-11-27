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被俘52天…以色列3歲雙胞胎與母平安返家 父親和哥哥尚未獲釋

編譯盧思綸／即時報導
以哈衝突休兵於27日進入第四天，哈瑪斯晚間釋放11名人質，其中包括一對三歲雙胞胎女童艾瑪和尤莉，以及其母親雪倫，雙胞胎父親和哥哥尚未獲釋。(取材自X平台)
以哈衝突休兵於27日進入第四天，哈瑪斯晚間釋放11名人質，其中包括一對三歲雙胞胎女童艾瑪和尤莉，以及其母親雪倫，雙胞胎父親和哥哥尚未獲釋。(取材自X平台)

英國廣播公司（BBC）報導，當地時間27日，以哈衝突休兵進入第四天，哈瑪斯晚間釋放11名人質交換33名巴勒斯坦人，獲釋人質中有一對年僅三歲的雙胞胎女童艾瑪（Emma ）和尤莉（Yuli）以及其34歲母親雪倫（Sharon Aloni Cunio），母女三人歷經52天險難平安返家，雙胞胎父親和哥哥尚未獲釋。

英國每日郵報指出，本次獲釋11名人質中有9人為兒童，且都來自尼爾奧茲（Nir Oz）集體農場（Kibbutz）。

哈瑪斯10月7日襲擊以色列當天，庫尼歐一家五口躲在家中避難屋，不料哈瑪斯放火燒屋，一家人逃生時被綁架。

在人質暨失蹤人口論壇的聲明中談到雙胞胎是母親雪倫的摯愛，文中談到兩個女孩，艾瑪是個「熱心的好孩子，整個人充滿愛，喜歡卡車和機械玩具勝過玩偶」，至於尤莉則「非常害羞，被綁架前幾周才剛變得比較放得開，總是帶著微笑面對周遭環境」。

人質家屬發言人表示，「今晚每個獲釋孩童的父親都仍被囚禁在加薩，實在很令人消化的消息」，尼爾奧茲的負責人也同樣心繫依然被俘的49名住民。

哈瑪斯 加薩 巴勒斯坦

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