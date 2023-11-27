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印太2030年迎飛彈時代 各國儲備大量飛彈 威脅國家領導人恐開啟核戰

編譯盧思綸／即時報導
核武專家分析印太地區在2030年前將集結大規模飛彈，各國避免衝突應放棄攻擊他國領袖，否則恐怕刺激中國、北韓動用核武。圖僅供示意。（歐新社）
核武專家分析印太地區在2030年前將集結大規模飛彈，各國避免衝突應放棄攻擊他國領袖，否則恐怕刺激中國、北韓動用核武。圖僅供示意。（歐新社）

日經亞洲報導，卡內基國際和平基金會（Carnegie Endowment for International Peace）分析，到了2030年代，印太地區將集結大量新飛彈，美國、中國、北韓南韓、日本、澳洲和台灣競相擴充飛彈儲備，而各國要避免衝突應放棄攻擊他國領導人的行動，否則恐怕刺激中國、北韓等國動用核子武器。

該基金會核武計畫資深研究員平達（Ankit Panda）27日向日經亞洲談到，在2030年代之前，美國、中國、北韓、南韓、日本、澳洲和台灣將在印太地區部署數千枚飛彈，屆時衝突一觸即發的關鍵在於「先進常規飛彈和核子武器的交叉點」，一旦中國或北韓等國家認為領導人成為被鎖定的目標便很有可能訴諸核武。

然而，考量地緣政治現況，軍備控制磋商大概機會渺茫，不過其中解套辦法可以是由美國及其盟友，公開宣示「放棄任何先發制人」攻擊國家領導人的行動。

美國和俄羅斯在2019年正式退出中程飛彈條約（Intermediate-Range Nuclear Forces Treaty）後，印太地區的飛彈數量明顯增加。

該條約簽訂於1987年，禁止任何射程在500至5,500公里的飛彈，平達認為是「維持印太結構穩定的預測來源」，可是自從非締約國中國日漸發展軍備，反倒顯現條約的約束力有限。

其次，對於南韓、日本和澳洲等美國盟友來說，美國在遏止軍事擴張的可靠性越發難不明確，尤其是前總統川普在2017年至2021年間不時傳出有違共同目標的發言。

各國大規模部署飛彈說明印太即將迎來全新的飛彈時代，主打可精準攻擊敵國領土的長程飛彈，這比大規模出動軍機的成本更低。

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