馬斯克赴以色列 見內唐亞胡訪遇襲重災區 避談反猶爭議言行

科技鉅子馬斯克27日前往以色列特拉維夫，會見總理內唐亞胡和總統赫佐格，造訪遭哈瑪斯重創的卡法阿扎，避談馬斯克在社群上的反猶爭議言行。（取材自X平台）

英國衛報報導，當地時間27日，科技鉅子馬斯克 （Elon Musk）前往以色列特拉維夫，會見總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）和總統赫佐格（Isaac Herzog），並造訪遭哈瑪斯 重創的卡法阿扎（Kfar Aza），行程中避談馬斯克在社群上的反猶爭議言行。

內唐亞胡辦公室公布行程影片，可見馬斯克身穿防彈背心，一邊拍照錄影記錄當地遇襲後的景象。事後馬斯克也在社群上向內唐亞胡談到，目睹現場和被殺平民與孩童的照片畫面令人膽戰心驚。

馬斯克和內唐亞胡討論關於衝突的諸多層面，從各地抗議、哈瑪斯到整個中東，偏偏忽略馬斯克先前有關反猶的爭議言行。

馬斯克15日前在旗下社群平台X贊同一篇反猶陰謀論貼文，該文聲稱猶太 人正在煽動白人仇恨，而馬斯克回覆：「你說出了事實」。此舉引發眾怒，招致十多個品牌拒絕投放廣告，甚至遭白宮點名「可惡地鼓吹反猶太主義和種族主義仇恨，違背身為美國人的核心價值」。

另外，內唐亞胡提到以色列的終極目標是殲滅哈瑪斯，如此才有可能實現和巴勒斯坦間的和平，對此馬斯克也表示大致認同，「那些蓄意殺戮的人必須被消滅」，「務必停止訓練那些殺人犯作為宣傳，然後讓加薩繁榮起來，如果真能實現，我想會是美好的未來。」

內唐亞胡回覆，「我希望你也是促成改變的其中一分子。其實今天你出現在這裡，充分彰顯你對守護美好未來的承諾。」

至於馬斯克旗下社群X遭控散播爭議言論，對此赫佐格說馬斯克在打擊反猶主義上「扮演要角」，「我認為我們必須共同合作，因為很遺憾地，你的平台助長了大量的……反猶太主義。」