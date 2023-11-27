武裝分子挾持油輪被逮…葉門叛軍控制區射飛彈 逼近美艦

美國官員表示，武裝分子昨天在葉門海岸附近挾持後釋放一艘與以色列有關的油輪，接著被美國海軍逮捕。美軍中央司令部今天稍早在聲明中表示，美軍及其盟友，包括「勃克級」驅逐艦梅森號（圖）在內，對挾持事件做出反應，並要求武裝分子釋放油輪。路透資料照

美國官員表示，武裝分子昨天在葉門海岸附近挾持後釋放一艘與以色列 有關的油輪，接著被美國海軍逮捕。葉門叛軍「青年運動」控制區隨後射出兩枚彈道飛彈。

這兩枚飛彈落在亞丁灣（Gulf of Aden）為油輪提供援助的美國戰艦附近，使事態變得更加嚴重。

以色列與巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」（Hamas）爆發戰爭後，已發生一系列跟以哈戰爭有關的船隻襲擊事件。

美聯社報導，國際間承認的葉門政府指責伊朗 支持的「青年運動」（Houthi）叛軍發動攻擊，但控制葉門首都沙那（Sanaa）的叛軍並未承認劫持油輪或發動飛彈攻擊。

佐迪艾克海運公司（Zodiac Maritime）、美國與英國軍方、私人情報公司Ambrey表示，攻擊者在亞丁灣挾持了由佐迪艾克海運公司管理、懸掛賴比瑞亞旗幟的「中央公園 號」（Central Park）。

美軍中央司令部（U.S. Central Command）今天稍早在聲明中表示，美軍及其盟友，包括「勃克級」（Arleigh Burke-class）驅逐艦梅森號（USS Mason）在內，對挾持事件做出反應，並要求武裝分子釋放油輪。

美軍中央司令部表示：「5名武裝分子隨後下船，試圖用他們的小船逃離。…梅森號追捕攻擊者，最終使他們投降。」

美軍中央司令部沒有指明攻擊者的身分，但表示「青年運動」控制的葉門領土隨後在今天凌晨射出飛彈。

聲明中寫道：「飛彈落在亞丁灣距離船艦約10海里（18.5公里）處。…飛彈發射時，梅森號正在結束對內燃機船『中央公園號』遇險呼叫的回應。在這起事件中，兩艘船艦均未受損，也沒有人員傷亡的報告。」