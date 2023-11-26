被關7周「沒醫療」 8旬以色列老婦獲釋後急送加護病房

84歲以色列人質亞伯拉罕，26日獲巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯釋放後，因生命危險送醫且已進入加護病房。（路透）

以色列 南部一間醫院表示，84歲以色列人質亞伯拉罕（Elma Avraham）今天獲巴勒斯坦 伊斯蘭主義組織哈瑪斯 （Hamas）釋放後，因生命危險送醫且已進入加護病房。

法新社報導，以色列南部索羅卡醫療中心（Soroka Medical Centre）主管柯迪希（Shlomi Codish）說，亞伯拉罕「情況危急。她過去幾周被哈瑪斯關押期間嚴重欠缺照料，目前正在我們急診室接受治療」。

哈瑪斯10月7日對以色列發動史無前例的血腥攻擊，並擄走藝術家亞伯拉罕等人。

以色列軍隊估計有240名人質被哈瑪斯帶回加薩走廊（Gaza Strip）。

亞伯拉罕的兒子拉維茨（Uri Rawitz）今天與母親交談過後告訴記者說，哈瑪斯發動突襲時，母親來不及鎖上家中安全室的門。

拉維茨後來收到了一張照片，照片上他的母親和另一名人質被哈瑪斯以機車帶走。

亞伯拉罕被囚禁7周後，今天與另外16名大多為以色列籍的人質一同獲釋。

以色列方面則釋放了39名巴勒斯坦囚犯。這是以哈雙方自24日起為期4天的休戰中，第3次交換囚禁人員。

索羅卡醫療中心的柯迪希說：「我們現在需要照顧些被關押在地下通道7周期間，完全沒有醫療、照料遭漠視的年邁患者，實在很恐怖。」