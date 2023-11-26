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以哈有意延長休兵協議 卡達點出談判1關鍵

編譯盧思綸／即時報導
以巴協議進入第三天，以色列和哈瑪斯分別交換17名人質和39名巴勒斯坦人，雙方均有意延長休兵至當地時間27日，然而卡達總理指出超過40名失蹤人質將是關鍵。（路透）
以巴協議進入第三天，以色列和哈瑪斯分別交換17名人質和39名巴勒斯坦人，雙方均有意延長休兵至當地時間27日，然而卡達總理指出超過40名失蹤人質將是關鍵。（路透）

彭博資訊報導，以哈協議進入第三天，以色列哈瑪斯分別交換17名人質和39名巴勒斯坦人，雙方均有意延長休兵至當地時間27日，拜登總統喊話樂見其成，但卡達指出，哈瑪斯能否找出40多名遭其他武裝團體劫持的失蹤人質將是關鍵。

先前在卡達居中斡旋下，以色列和哈瑪斯達成為期四天的休兵協議，哈瑪斯將釋放50名人質換取150名被以色列囚禁的巴勒斯坦人，而期間以軍將暫時休兵以利物資進入加薩外，如果哈瑪斯額外釋放10名人質，停火也將額外延長一天。

雙邊自24日起進行交換，截至當地時間26日共58名人質獲釋，其中包括非以色列國籍公民，而哈瑪斯也預計在當地時間27日釋放11名以色列人。

哈瑪斯26日在社群平台Telegram表示尋求「在四天之後延長協議」，以色列軍方發言人哈加里（Daniel Hagari）則談到儘管國防軍正在準備下一階段交戰，可是希望「在再次開火前帶回更多人質」。

以色列戰時內閣於27日召開會議探討延長休兵的可能，美國政府也樂觀其成。

然而，英國金融時報報導，卡達總理穆罕默德（Sheikh Mohammed Bin Abdulrahman al-Thani）點出，延長休兵的關鍵在於哈瑪斯能否找出數十名遭其他巴勒斯坦武裝團體囚禁的婦孺人質。

先前以色列曾提供哈瑪斯一份於10月7日遇襲行動後遭劫持的以色列婦孺名單。

「如果找到其他遭囚婦孺將能延長協議。目前在可能尋獲的人數上沒有明確資訊，休兵其中一個目的就是讓他們（哈瑪斯）有時間追蹤其他失蹤人質。」

穆罕默德也透露以色列有意願延長協議，「只要能證明」哈瑪斯手上還有更多婦女和孩童，「但僅此而已」。

哈瑪斯26日聲明有意增加釋放「被囚禁的人數」來延長協議，只不過並未指明是以色列人質或巴勒斯坦囚犯。

哈瑪斯 以色列 巴勒斯坦

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