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美官員：以色列富豪貨輪疑遭伊朗無人機攻擊

中央社杜拜25日綜合外電報導
以色列億萬富翁擁有的一艘貨櫃船在印度洋遭到疑似伊朗無人機攻擊。(美聯社)
以色列億萬富翁擁有的一艘貨櫃船在印度洋遭到疑似伊朗無人機攻擊。(美聯社)

以色列哈瑪斯（Hamas）在加薩走廊（Gaza Strip）交戰之際，美國國防官員今天表示，以色列億萬富翁擁有的一艘貨櫃船在印度洋遭到疑似伊朗無人機攻擊。

美聯社報導，昨天遭鎖定的是達飛集團（CMA CGM）旗下貨輪Symi號，儘管以哈已暫時停火，哈瑪斯也以人質交換了以色列扣押的巴勒斯坦囚犯，全球航運業者卻發現它們正成為攻擊目標。

這位不願透露姓名的國防官員接受美聯社訪問時表示，這艘馬爾他籍貨輪在國際水域時，疑似被搭載炸彈的「見證者-136」（Shahed-136）無人機鎖定。無人機爆炸導致貨輪受損，但無人員傷亡。

這位官員表示：「我們將繼續密切關注事態發展。」這位官員不願透露美國軍方取得何種情報，才會做出伊朗是主謀者的判斷，但美國當局懷疑德黑蘭的革命衛隊（Revolutionary Guard）策畫這次攻擊。

俄羅斯在對烏克蘭的戰爭中也使用了同樣的無人機，今天俄國才發動基輔說是戰爭開始以來莫斯科最大規模的無人機攻擊。

政治立場與黎巴嫩激進組織真主黨（Hezbollah）一致的馬雅丁電視台（Al Mayadeen）報導，一艘以色列船隻在印度洋遭到鎖定。該頻道引用匿名消息來源，伊朗媒體後來也引用了該消息來源。

總部位於法國馬賽的達飛集團把問題轉給這艘Symi號的船東、總部位於新加坡的東太平洋航運公司（Eastern Pacific Shipping），該公司幕後老闆是以色列富豪歐佛（Idan Ofer）。

以色列 伊朗 哈瑪斯

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