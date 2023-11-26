我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

一份麥當勞16元？白宮憂社媒以訛傳訛抹殺經濟成就

治安隱患 紐約市警察離職飆升 今年達2516名

韓中日外長會談1小時40分 談及強化3國合作與北韓議題

中央社首爾26日專電
南韓、日本、中國今天舉行4年多來首場3方外長會談，南韓外交部長朴振（Park Jin）會後表示，3國外長重申「儘早」舉行3邊領導人峰會的必要性。（Getty Images）
南韓、日本、中國今天舉行4年多來首場3方外長會談，南韓外交部長朴振（Park Jin）會後表示，3國外長重申「儘早」舉行3邊領導人峰會的必要性。（Getty Images）

南韓、中國及日本外交部長今天在南韓釜山舉行三方會議，會中決定盡快推動三方峰會的籌備工作。

南韓外交部長朴振、中共中央政治局委員兼外長王毅與日本外務大臣上川陽子今天下午舉行三方外長會議，時隔4年3個月召開的這次會議持續約1小時40分鐘，會後並未舉行聯合記者會，據悉是受王毅行程影響。

據韓聯社報導，朴振在會後向媒體說明這次會議成果，強調中國與日本外長都同意應在各方都認為適當的狀況下，盡快舉行三國峰會，努力盡快商定具體時程。

今年9月韓中日三國舉行外交次長級會議時曾表示，將在各方都認為適當的狀況下，盡快舉行峰會，這次會議再次確認三方意願，可能再加速相關籌備工作。

南韓政府作為本屆韓中日峰會主辦國，力促峰會在今年內重新舉行，但除外交當局表示可能依實際情況有所變動，南韓國家安保室長趙太庸今天也公開表示，以現在的狀況來看，要在年底前舉行韓中日峰會並不容易。

此外，今天三方外長會議中也談及強化三方實際合作與北韓議題。朴振表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等因素影響，韓中日三國合作交流面臨困境，三國外長都同意盡快恢復正常合作關係。

除建構三國合作制度，也將商討可以讓國民具體有感的實質合作，擴大維護區域穩定繁榮的合作基礎。

朴振指出，北韓近期發射所謂的軍事偵察衛星，以及彈道飛彈等挑釁行為，都是影響區域和平穩定的最大威脅；韓中日合作範圍也包括朝鮮半島問題，三國將加速溝通北韓核問題。

南韓 北韓 日本

上一則

以軍證實暫時停火前 擊斃5名哈瑪斯指揮官

延伸閱讀

會法外長 王毅：中歐攜手避新冷戰 盼法提供中企更公平經商環境

會法外長 王毅：中歐攜手避新冷戰 盼法提供中企更公平經商環境
中日外長會談 確認「戰略互惠」

中日外長會談 確認「戰略互惠」
中擴大免簽 中媒：直面觀光問題 化解中歐地緣對抗

中擴大免簽 中媒：直面觀光問題 化解中歐地緣對抗
王毅會日本外相 提出「重建戰略互惠關係」三項要求

王毅會日本外相 提出「重建戰略互惠關係」三項要求

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49

超人氣

更多 >
「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄

「我才不管」邊疆航空女乘客在飛機走道脫褲尿尿全都錄
又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手

又見排隊潮… 黑五大戰到聖誕 折扣夠大才出手
台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點

台灣總統民調：賴蕭34.8%排第一 侯康僅差2.3個百分點
金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全

金馬60／林青霞獲終身成就獎 首度感謝老公支持成全
鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家

鄰居鑽破汙水管 華人家如瀑布半夜撤離 3個月無法回家