韓中日外長會談1小時40分 談及強化3國合作與北韓議題

南韓、日本、中國今天舉行4年多來首場3方外長會談，南韓外交部長朴振（Park Jin）會後表示，3國外長重申「儘早」舉行3邊領導人峰會的必要性。（Getty Images）

南韓 、中國及日本 外交部長今天在南韓釜山舉行三方會議，會中決定盡快推動三方峰會的籌備工作。

南韓外交部長朴振、中共中央政治局委員兼外長王毅與日本外務大臣上川陽子今天下午舉行三方外長會議，時隔4年3個月召開的這次會議持續約1小時40分鐘，會後並未舉行聯合記者會，據悉是受王毅行程影響。

據韓聯社報導，朴振在會後向媒體說明這次會議成果，強調中國與日本外長都同意應在各方都認為適當的狀況下，盡快舉行三國峰會，努力盡快商定具體時程。

今年9月韓中日三國舉行外交次長級會議時曾表示，將在各方都認為適當的狀況下，盡快舉行峰會，這次會議再次確認三方意願，可能再加速相關籌備工作。

南韓政府作為本屆韓中日峰會主辦國，力促峰會在今年內重新舉行，但除外交當局表示可能依實際情況有所變動，南韓國家安保室長趙太庸今天也公開表示，以現在的狀況來看，要在年底前舉行韓中日峰會並不容易。

此外，今天三方外長會議中也談及強化三方實際合作與北韓 議題。朴振表示，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）等因素影響，韓中日三國合作交流面臨困境，三國外長都同意盡快恢復正常合作關係。

除建構三國合作制度，也將商討可以讓國民具體有感的實質合作，擴大維護區域穩定繁榮的合作基礎。

朴振指出，北韓近期發射所謂的軍事偵察衛星，以及彈道飛彈等挑釁行為，都是影響區域和平穩定的最大威脅；韓中日合作範圍也包括朝鮮半島問題，三國將加速溝通北韓核問題。