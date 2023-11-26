救援屢受挫…印度41工人困坍塌隧道第3周 軍方增調設備

印度41名工人受困坍塌隧道事故已進入第3周，救援行動屢屢受挫，但挖掘工作仍從3個方向持續進行，軍方今天增調專業設備加緊救援。(Getty Images)

印度 41名工人受困坍塌隧道事故已進入第3周，救援行動屢屢受挫，但挖掘工作仍從3個方向持續進行，軍方今天增調專業設備加緊救援。

印度北阿坎德省（Uttarakhand）興建中的西爾基亞拉隧道（Silkyara Tunnel）11月12日部分坍塌，事發至今已進入第3週。印度空軍表示，他們「正迅速做出因應」。

工程人員原本試圖將一條寬度足以讓人爬過的金屬管，打進57公尺深的岩石與水泥，卻被埋在土裡的金屬及巨型鑽土機擋住，導致救援行動再度受挫。

參與救援任務的官員表示，他們已要求將一台電離子切割機帶到這個偏遠山區。

工程人員原本使用一台巨型鑽土機來挖洞，距離穿透只差9公尺，但這台機器突然斷裂。

救難人員將先動用那台電離子切割機，清除卡在的管道內的巨型鑽土機及其他金屬，之後以人工方式挖洞。

瓦礫堆中厚重的金屬擋住了救援路徑，在寬度僅容許1個人爬過去的狹窄管道內，要使用傳統的氧乙炔切割機來清理它們非常困難。

印度空軍稱這個「關鍵」工具來自印度國防部 旗下國防研究暨發展組織（DRDO），但未提供更多細節。