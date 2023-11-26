哈瑪斯將釋放第3批人質 約旦河西岸7巴勒斯坦人喪生

巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的戰士預計今天釋放第3批以色列人質，以此交換巴勒斯坦囚犯獲釋。圖為11月26日，以色列士兵聚集在加薩走廊邊境附近，以色列和巴勒斯坦哈馬斯武裝分子之間持續數周的戰鬥後達成停火協議。(Getty Images)

巴勒斯坦 伊斯蘭主義團體「哈瑪斯 」的戰士預計今天釋放第3批以色列 人質，以此交換巴勒斯坦囚犯獲釋。與此同時，巴勒斯坦官員說，以色列軍方又在約旦河西岸殺害7名巴人。

法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣布，已經收到哈瑪斯（Hamas）今天預計釋放的人質名單。維安官員正在檢查名單，政府也已通知家屬。

根據以國當局統計，哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成以國1200人喪命，據信有200多人遭擄為人質。

以哈戰爭已持續7周，雙方因為人質協議休戰4天，但哈瑪斯昨天指控以色列違反協議，人質交換行動延後數個小時才進行，凸顯協議有多麼脆弱。

儘管雙方起爭執，官員表示，哈瑪斯最終仍於夜間釋放13名以色列人和4名泰國人質。以色列宣布釋放39名巴勒斯坦囚犯作為交換。

約旦河西岸（West Bank）方面，醫護人員與當地消息人士說，以軍昨晚和今晨在當地殺害7名巴勒斯坦人，其中包括2名未成年人和至少1名槍手。

路透報導，其中5人死於哲寧市（Jenin），以軍宣布為了拘捕一名巴勒斯坦人而突襲當地，此人涉嫌參與8月約旦河西岸一場致命伏擊。

以軍未立即深入說明哲寧的事件，但目擊者形容槍手和軍人之間爆發了衝突。

巴勒斯坦官員說，第6名死者是在靠近那不魯斯市（Nablus）的亞特瑪村（Yatma）喪生，第7人命喪約旦河西岸艾爾伯拉鎮（El-Bireh）郊外一處猶太屯墾區附近。以軍未立即評論這兩起事件。

哈瑪斯2007年在一場短暫內戰中，從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩走廊（Gaza Strip）的控制權。約旦河西岸則是法塔組織的主要勢力範圍。