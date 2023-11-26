哈瑪斯將釋放第3批人質 約旦河西岸7巴勒斯坦人喪生
巴勒斯坦伊斯蘭主義團體「哈瑪斯」的戰士預計今天釋放第3批以色列人質，以此交換巴勒斯坦囚犯獲釋。與此同時，巴勒斯坦官員說，以色列軍方又在約旦河西岸殺害7名巴人。
法新社報導，以色列總理內唐亞胡（Benjamin Netanyahu）辦公室宣布，已經收到哈瑪斯（Hamas）今天預計釋放的人質名單。維安官員正在檢查名單，政府也已通知家屬。
根據以國當局統計，哈瑪斯10月7日突襲以色列，造成以國1200人喪命，據信有200多人遭擄為人質。
以哈戰爭已持續7周，雙方因為人質協議休戰4天，但哈瑪斯昨天指控以色列違反協議，人質交換行動延後數個小時才進行，凸顯協議有多麼脆弱。
儘管雙方起爭執，官員表示，哈瑪斯最終仍於夜間釋放13名以色列人和4名泰國人質。以色列宣布釋放39名巴勒斯坦囚犯作為交換。
約旦河西岸（West Bank）方面，醫護人員與當地消息人士說，以軍昨晚和今晨在當地殺害7名巴勒斯坦人，其中包括2名未成年人和至少1名槍手。
路透報導，其中5人死於哲寧市（Jenin），以軍宣布為了拘捕一名巴勒斯坦人而突襲當地，此人涉嫌參與8月約旦河西岸一場致命伏擊。
以軍未立即深入說明哲寧的事件，但目擊者形容槍手和軍人之間爆發了衝突。
巴勒斯坦官員說，第6名死者是在靠近那不魯斯市（Nablus）的亞特瑪村（Yatma）喪生，第7人命喪約旦河西岸艾爾伯拉鎮（El-Bireh）郊外一處猶太屯墾區附近。以軍未立即評論這兩起事件。
哈瑪斯2007年在一場短暫內戰中，從巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）帶領的法塔組織（Fatah）手中奪取加薩走廊（Gaza Strip）的控制權。約旦河西岸則是法塔組織的主要勢力範圍。
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