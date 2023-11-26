墨西哥3名遭綁架記者 當局展開搜查後獲釋

墨西哥南部格瑞羅州檢察長辦公室昨天表示，最近於該州遭到綁架的3名記者，在安全部門展開搜查行動之後都已安然無恙獲釋。情境示意圖。(圖／Ingimage)

墨西哥 南部格瑞羅州（Guerrero）檢察長辦公室昨天表示，最近於該州遭到綁架的3名記者，在安全部門展開搜查行動之後都已安然無恙獲釋。

路透報導，國際言論自由組織「第19條」（Article 19）指出，墨西哥是世界上記者殞命情況最嚴重的國家之一，今年已有5人喪生。

格瑞羅州檢察長辦公室近日表示，正在調查旅遊小鎮塔斯科（Taxco）的5名失蹤民眾，其中包括昨天獲釋的3位記者。

「第19條」指出，數位平台RedSiete負責人阿爾斯（Silvia Arce）和桑傑士（Alberto Sanchez），22日在塔斯科鎮的辦公室被闖入的武裝人員帶走，並於昨天凌晨獲釋。

當局提到，昨天獲釋另一位媒體工作者是「塔斯科觀察報」（El Espectador de Taxco）的托雷多（Marco Toledo）。

「第19條」稱，托雷多的妻兒也於19日被闖進家中的5名武裝人員綁架。

檢察長辦公室透過聲明說道，儘管托雷多的妻子已獲釋，但當局仍在尋找他的兒子。

墨西哥去年有13名記者遭謀殺，是從2000年「第19條」開始記錄以來，墨西哥記者死亡人數最多的一年。