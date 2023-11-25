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國際反婦女受暴日 巴黎萬人上街籲「加強刑罰」

中央社巴黎25日專電
法國上萬人走上巴黎街頭，為「國際終止婦女受暴日」示威遊行。(美聯社)
法國上萬人走上巴黎街頭，為「國際終止婦女受暴日」示威遊行。(美聯社)

11月25日為「國際終止婦女受暴日」，法國發起示威遊行，上萬人走上巴黎街頭，為女性權益和反女性受暴發聲。參與者告訴中央社，法國女性受暴問題並未改善，首要之務是加強施暴者罪責。

巴黎國際終止婦女受暴日遊行今天下午由民族廣場（Place de la Nation）出發，除了一般民眾外，婦女和女權協會、各大工會等都積極響應。氣氛愉悅和平，一路上音樂不絕於耳。

走在隊伍前頭的示威者手持855張印有「女性殺害」（femicide）受害者照片和名字的標牌，紀念因伴侶暴力而失去生命的人。

據非政府組織計算，自今年初起，法國已有121位女性喪命在伴侶的拳頭之下，超越2022年整年的118位，表示女性受暴問題仍亟待改善。

不同國家的女性權益團體也參與遊行，包括庫德斯坦、阿富汗、烏克蘭、巴勒斯坦，以及去年因頭巾事件再次爆發大規模自由抗爭的伊朗團體。他們手舉標語、國旗或受害者照片，高喊著象徵性的口號：「女性、生命、自由」，無國界地爭取應有的權利。

此外，抗議職場暴力，包括解決職場性騷擾、女性弱勢和同工不同酬問題的訴求，也出現在遊行隊伍中。

舉著受害者標牌的沙內迪（Faustine Zaretti）3天前才在獨立調查媒體Mediapart上指控身為極右派雜誌「黑皮書」（Livre Noir）秘書長的前男友家暴過程，並在媒體界掀起輿論。

沙內迪告訴中央社，她身心都遭到傷害，時間長達一年半。她說：「作為女性，讓女性的聲音被聽見很重要，讓人知道我們團結一致，且不能再容忍這種事情了。」

沙內迪表示，婦女受暴狀況這幾年出現改變，自從2018年MeToo運動後，越來越多人注意和揭露，但還有很多事情要做。

「最重要的，是要停止『有罪不罰』的現象。儘管我提供了影片、證人和300頁的報告，我前伴侶卻只被判緩刑3個月，如今正義必須停止站在有罪者那邊，我們受夠了。」

除司法體系外，她認為對受暴者應該提供更好的陪伴。她一年前報案過程充滿困難，包括自身工作難以維持、程序曠日費時、心理情緒起伏，且律師費用高昂，「我覺得報案是一條讓受害者更脆弱的道路，應給予更多協助。」

她指著牌子的受害者說道：「我有幸逃脫，但不是每個人都有機會逃離，所以我今天也是為了這些已無法參與發聲的女性而出席。」

示威者以女性為主，但也有不少男性共襄盛舉。諾埃（Yoann Noël）和提奧凡（Nathan Theophin）兩人就向中央社表示全力支持活動，盼盡一切可能讓女性受暴狀況有所改善。

身為教師的兩人表示，平常會在課堂與學生討論中強調男女平權。他們說，這並非政治活動，而是為了人權，「我們不理解為何有一半的人口需要承受暴力，而另一半卻逍遙法外。總統馬克宏說這是他任內的首要之務，但目前沒看到成果。」

他們認為，這幾年受害人數沒有減少，只是更受到輿論關注，要改善狀況，最重要的是教育和觀念。「要協助新世代、協助受到性向或性攻擊的女性、打擊性騷擾；要譴責施暴者，而不是把他們藏起來。要停止『有罪不罰』，若有罪不罰的情況消失，犯罪就會減少，暴力也會變少。」

法國內政部16日剛公布2022年家暴受害報告，去年24萬4000名受害者活在家暴陰影中，比2021年高出15%。

據法國國內安全部數據中心（SSMSI），87%受害者為女性，89%施暴者為男性，且只有25%的受害者會選擇報案。但由於言論解放及受害者協助機制的改善，登記受害者人數自2016年起已增加一倍。

SSMSI也指出，受害者選擇報案與否除了和案件性質、發生情況有關，也會考量社會眼光和反應，包括保護機制或祭出懲罰，因此提升受害者陪伴機制和平權教育迫在眉睫。

性騷擾 家暴 教育

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