哈瑪斯釋放首批人質 以色列家屬悲喜交加：最後1人回家才慶祝

11月24日，搭載獲釋人員的直升機抵達以色列佩塔提克瓦一所醫院。(新華社)

巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯 」（Hamas）今天在與以色列 休戰的第一天釋放首批人質，在加薩 走廊（Gaza Strip）獲釋的以色列人歷劫歸來，家屬一則以喜，一則以憂。

以色列男子艾薛爾（Yoni Asher）表示，他很高興家人今天獲釋，但因為哈瑪斯還沒釋放所有人質，他沒辦法慶祝。

法新社報導，哈瑪斯在休戰第一天釋放13名以色列人質，自哈瑪斯10月7日突襲以色列擄走約240名人質以來，獲釋的人質總數增至29人。

哈瑪斯發動突襲行動當天，艾薛爾人在特拉維夫（Tel Aviv）附近的家中，當時他34歲的妻子帶著兩個分別為2歲和4歲的孩子去探望69歲的母親，卻被哈瑪斯擄走，她的母親則不幸喪生。

艾薛爾的妻子和兩個小孩在今天獲釋，但妻舅和岳母伴侶也被綁架，仍在加薩被扣為人質。

艾薛爾今晚在人質家庭論壇（Hostage Families Forum）發布的影片中說道：「我很高興家人歸來。可以感到喜悅，也可以流淚，這是人之常情。」

「但我不會慶祝。在最後一名人質回家後，我才會慶祝。」

他還說：「我們的孩子、父親、母親、姊妹目前都是人質。此刻有些人的心都碎了，我希望每個人質都能回家。」

他也表示：「我下定決心幫助家人在歷經可怕創傷和失去親人後復原。艱難的日子還在後頭。」

路透報導，居中斡旋促成以哈休戰的卡達表示，除了13名以色列人質獲釋外，同時被俘的10名泰國人和1名菲律賓人也根據另一項協議獲釋。

獲釋的人質接受初步健檢並被送去與家人團聚後，醫療當局表示，他們身體狀況看起來還算良好，已在接受更多評估。

9歲男童孟德（Ohad Munder）的親戚表示很期待見到這個孩子，迫不及待想把他最喜歡的玩具送他。「我知道他真的很喜歡魔術方塊，大概會非常想念它，這是他每次去哪裡都會先帶著的東西。」

至於對那些親人還沒有回家的家屬而言，他們等待的心情五味雜陳。

21歲人質托夫（Omer Shem Tov）的母親說：「心情很複雜。」

托夫不在第一批獲釋的人員中。他的母親接受以色列12頻道（Channel 12）採訪時說：「我為今天將能擁抱親人的家庭感到高興。我很嫉妒，也很傷心。最難過的是我兒子還沒回家。」