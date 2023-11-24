我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中國政府不領回偷渡客 就算申請庇護遭拒照樣能續留

華爾街日報最新民調：多數選民覺得美國夢遙不可及

哈瑪斯釋放12泰國人 將先到以色列進行醫療監督

中央社曼谷24日專電
哈瑪斯與以色列達成的休戰協議生效後，24日開始釋放首批人質，其中包括13名以色列及12名泰國籍人士。圖為一輛紅十字會車輛抵達拉法邊界關卡。路透
哈瑪斯與以色列達成的休戰協議生效後，24日開始釋放首批人質，其中包括13名以色列及12名泰國籍人士。圖為一輛紅十字會車輛抵達拉法邊界關卡。路透

以色列工作的泰國勞工遭到哈瑪斯綁架，泰國外交部今天證實有12名泰國人獲釋，他們將從拉法邊界關卡進入埃及後再前往以色列，泰國外交部感謝卡達、伊朗和馬來西亞等國的居中斡旋。

根據泰國勞動部資料，以色列約有3萬名泰國勞工，大多從事農業，是以色列農業相關產業的重要勞動力，這些泰國勞工成為以巴衝突的無辜犧牲者。

自從巴勒斯坦伊斯蘭主義團體哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩地區（Gaza）大規模突襲以色列以來，死傷數字每天不斷上升。根據泰國外交部統計，目前已有39名泰國人死亡和26人被綁架。

哈瑪斯與以色列達成的休戰協議生效後，今天開始釋放首批人質，其中包括13名以色列及12名泰國籍人士。

泰國總理賽塔（Srettha Thavisin）今天晚間先在社群媒體X（原推特）揭露12名泰國人獲釋的消息，泰國外交部隨後發布聲明確認此消息。

泰國外交部指出，這12人從拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）先進入埃及再前往以色列，不過這12人的姓名和性別還無法確認。

泰國外交部指出，這12人將先被送往以色列的夏米爾醫療中心（Shamir Medical Center ）進行醫療監督48小時，不能與外人接觸，泰國外交部駐以色列的官員會在醫療中心協助這12人，並將盡全力協助他們返國。

泰國外交部特別感謝卡達、以色列、埃及、伊朗、馬來西亞等國家以及國際紅十字會的幫忙，讓這批人質獲釋，也希望目前還被俘虜的人質能夠盡早被釋放。

泰國 以色列 哈瑪斯

上一則

緬甸形勢日嚴峻 傳從中國入境車隊遇襲部分燒毀

下一則

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

延伸閱讀

卡達：哈瑪斯釋放13以色列、10泰國和1菲律賓人質

卡達：哈瑪斯釋放13以色列、10泰國和1菲律賓人質
泰國總理聲明：12名泰國人質已獲釋

泰國總理聲明：12名泰國人質已獲釋
只要以色列不違約 哈瑪斯將保證停火與人質交換協議

只要以色列不違約 哈瑪斯將保證停火與人質交換協議
見反常、認出1面孔 以軍女哨兵示警哈瑪斯入侵遭上級斥：想像、廢話

見反常、認出1面孔 以軍女哨兵示警哈瑪斯入侵遭上級斥：想像、廢話

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23
法國第一夫人碧姬．馬克宏（中）。（路透）

苦等10年才修成正果…法第一夫人談大25歲師生戀 馬克宏比她長子小3歲

2023-11-20 04:49
三名俄羅斯聯邦安全局探員在烏克蘭被俄軍占領的梅利托波爾地區叫外送，結果慘遭毒殺。（Getty Images）

俄聯邦安全局探員在烏克蘭叫外送「慘遭下老鼠藥」3人中毒身亡

2023-11-24 14:52
烏克蘭總統澤倫斯基（右）日前舉行會議，與德國國防部長佩斯托瑞斯於會中談話。（美聯社）

風向變了 2大原因讓烏克蘭湧「停火談判」呼聲

2023-11-24 01:29

超人氣

更多 >
侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」

侯友宜副手趙少康 本土藍結盟戰鬥藍拚「互補」
柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統

柯文哲搭檔「新光大公主」吳欣盈 參選正副總統
郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退

郭台銘宣布退出總統大選：人退，志不退
新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形

新聞評論／一場藍白拖棚歹戲 意外讓假面柯文哲現形
劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸