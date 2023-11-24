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繁忙黑色星期五 歐洲多國亞馬遜員工罷工

中央社倫敦24日綜合外電報導
在英國英格蘭科芬特里（Coventry）的亞馬遜倉庫有超過200名員工今天發起罷工。（美聯社）
在英國英格蘭科芬特里（Coventry）的亞馬遜倉庫有超過200名員工今天發起罷工。（美聯社）

亞馬遜（Amazon）員工今天在歐洲多地發動罷工，趁著一年中最繁忙的購物日之一，抗議這家美國電商巨擘的工作方式。

路透社報導，協調發起「讓亞馬遜付錢」（Make Amazon Pay）活動的UNI全球工會（UNI Global Union）表示，罷工和抗議行動將在30多個國家舉行，從「黑色星期五」（Black Friday）開始持續到27日。

黑色星期五是美國感恩節假期的後一天，許多零售商在這天降價促銷。

黑色星期五最初以美國大賣場的排隊人潮聞名，但現在越來越多地轉移到線上並走向全球，在一定程度上由亞馬遜推波助瀾。亞馬遜今年從11月17日至11月27日，推出為期十天的節日折扣。

在亞馬遜去年第2大市場德國，德國服務業工會（Verdi）今天表示，約有250名員工在萊比錫（Leipzig）倉庫進行罷工，在萊茵貝格（Rheinberg）的一座亞馬遜倉庫約有500名員工進行罷工。

德國服務業工會表示，為要求達成集體薪資協議，德國有5個物流中心已從午夜起發起24小時罷工。

亞馬遜在德國的一名發言人表示，員工有獲得公允的工資，起薪超過每小時14歐元（約15.3美元），還有其他福利。他表示，黑色星期五的訂單將可靠且即時交付。

作為長期薪酬糾紛的一環，在英國英格蘭科芬特里（Coventry）的亞馬遜倉庫有超過200名員工今天發起罷工。罷工員工大聲高呼，要求薪水提高到每小時15英鎊（約18.9美元）。

亞馬遜在英國的發言人回應，根據不同地點，最低時薪落在11.80英鎊至13英鎊之間，並將從明年4月起提高到每小時12.30英鎊至13英鎊。亞馬遜並表示罷工不會造成混亂。

義大利勞工總聯盟（CGIL）呼籲在聖佐凡尼堡（Castel San Giovanni）倉庫發動黑色星期五罷工；西班牙工會工人委員會（CCOO）則呼籲亞馬遜的倉庫和物流員工在「網購星期一」（Cyber Monday）的每個班次進行1個小時的罷工。

網購星期一正值亞馬遜為期10天折扣活動的最後一天。

亞馬遜 罷工 黑色星期五

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