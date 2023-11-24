禮貌安撫、別提家人…以色列迎接人質 準備創傷照護

被哈瑪斯擄走的以色列人質照片，23日展示在以色列特拉維夫。(美聯社)

以色列 與巴勒斯坦 武裝團體「哈瑪斯 」（Hamas）明天開始暫時休戰，哈瑪斯也將釋放第一批人質。以色列軍人正小心翼翼地準備接回這些可能深受創傷的女人和小孩。

法新社報導，從創傷照護手冊到醫療援助，甚至護送他們回家的軍人所說的第一句話都經過精心編寫。專家警告，許多獲釋人質可能將面臨漫長的康復之路。

哈瑪斯上月7日突襲以色列，擄走約240名人質。在以哈雙方同意的4天休戰期間，哈瑪斯將釋放50名人質，換取150名巴勒斯坦囚犯。

被擄到飽經戰亂的加薩走廊（Gaza Strip）約7周後，第一批人質將於明天獲釋，

耶路撒冷的哈魯夫研究所（Haruv Institute）兒童受虐專家應以色列政府要求，準備了詳盡指南以照料即將獲釋的未成年人。

法新社取得的這本手冊寫道：「當軍人見到孩子時，應禮貌自我介紹，說些令人安心的保證，例如『我在這裡照顧你』。」

除了立即的醫療援助之外，專家也建議軍人帶著孩子喜歡的食物，像是披薩或雞排。如果不知道孩子喜歡吃什麼，就帶著基本食物，例如麵包、乳酪和水果。

由於許多人質的親人已在哈瑪斯的攻擊中喪生，指南提醒軍人，若孩子問起家人的狀況，即使知道也避免回答。

根據手冊，每個問題都必須這樣回答：「我的工作是帶你回以色列，到一個安全的地方，你認識的人會在那裡等你，他們會回答你的所有問題。」

手冊建議「完全禁止」任何媒體在孩子們獲釋後立即接觸他們。

這本手冊的作者之一諾姆-羅森塔爾（Ayelet Noam-Rosenthal）說，手冊內容是依據其他被擄受害者的經驗編纂而成，包括曾遭奈及利亞伊斯蘭基本教義派組織「博科聖地」（Boko Haram）綁架的受害者。

諾姆-羅森塔爾說：「我們需要為返國的孩子提供一種共同的創傷知情語言…我們必須盡力避免傷害他們，避免造成更多創傷。」

以色列專家警告，關於人質還有很多未知，難以評估他們需要哪些協助。

擁有人質談判經驗的以色列退役軍官克利斯塔（Moty Cristal）說：「沒人知道孩子們是否會和父母親一起獲釋或分開…我們也不知道女性被俘時是否曾遭受性暴力。」

他說：「考量到攻擊和囚禁的野蠻性質，我們只能做最壞的打算。」

法新社已確認210名人質的身分，其中至少35人是兒童，包括18人在遭哈瑪斯擄走時只有10歲或更年幼。

以色列醫學協會（Israel Medical Association）主席哈蓋（Zion Hagai）告訴媒體：「有些孩子在目睹雙親遭殘殺後就被擄走…他們不僅被迫忍受這種創傷，而且還得在一個陌生、黑暗、恐怖的地方經歷它。」