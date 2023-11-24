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以色列防長：停火4天只是暫時 至少還要再打2個月

以哈24日起休戰 卡達監督首批13人質獲釋

中央社／杜哈23日綜合外電報導
被哈瑪斯擄走的以色列人質照片，23日展示在以色列特拉維夫。(美聯社)
被哈瑪斯擄走的以色列人質照片，23日展示在以色列特拉維夫。(美聯社)

卡達外交部今天表示，以色列和巴勒斯坦武裝團體「哈瑪斯」在加薩走廊的休戰將於24日上午7時（美東時間上午0時）展開，首批13名人質將於下午4時（美東上午9時）獲釋。

路透報導，卡達外交部發言人安薩里（Majed Al-Ansari）在卡達首都杜哈（Doha）告訴記者，杜哈一處作戰室將監督休戰和人質釋放情況，並與以色列、哈瑪斯（Hamas）駐杜哈政治辦公室及紅十字國際委員會（ICRC）保持直接和即時的聯繫。

安薩里說：「重要的是我們透過作戰室與各方保持十分暢通的溝通管道，並確保人質轉移的環境是安全的。」

安薩里說，休戰範圍將包括加薩走廊（Gaza Strip）南、北部全面停火，並說根據休戰協議，多名巴勒斯坦人也將從以色列監獄中獲釋。

安薩里表示，哈瑪斯首批釋放的人質將是13名婦孺，還說「如果有一群人質來自同個家庭，他們將被列入首批獲釋人質名單一起獲釋」，並稱4天內將共有50名人質獲釋。

卡達外交部23日宣布，哈瑪斯將於當地時間24日下午4時釋放首批以色列人質，包括1...
卡達外交部23日宣布，哈瑪斯將於當地時間24日下午4時釋放首批以色列人質，包括13名婦女及兒童。圖為約旦河西岸受損的一處難民營殘骸。(Getty Images)

埃及也居中協助以色列和哈瑪斯調停，並證實休戰開始的時間，以及13名人質將於下午獲釋，聲明還說他們陸續收到以哈雙方預計釋放的人員名單。

埃及表示，每天將有200車物資、13萬公升的柴油、4卡車的天然氣運入加薩。這比現在藉由拉法關卡（Rafah crossing）送進加薩的物資多，但仍遠低於聯合國和其他援助機構所說的需求量。

以色列先前表示，這次休戰將持續4天，之後只要哈瑪斯每多釋放至少10名人質，就多休戰1天。

這是以哈戰爭延燒7周以來首次暫停，哈瑪斯將釋放10月7日襲擊以色列時擄走的50名婦孺，以換取關在以色列獄中的150名巴勒斯坦人獲釋。

安薩里並未詳細說明24日將有多少名巴勒斯坦婦孺會從以色列監獄獲釋，也沒有提到何時獲釋，只稱卡達預計以色列會釋放這些人，作為這次互惠協議的一環。

卡達希望透過談判達成後續協議，到了休戰的第4天還能有更多人質獲釋。

他說：「我們都希望這次的休戰能創造出機會，啟動更廣泛的作為，以實現永久休戰的目標。」

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