以哈戰爭打了6周 加薩科技業由孵化器躺進墳墓

以哈戰爭打六周，加薩許多地方變廢墟，初生的科技產業也由孵化器躺進了墳墓。(美聯社)

在哈馬斯10月7日對以色列 發動震撼世界的突襲行動之前，科技業曾為許多巴勒斯坦 人帶來希望，它促進加薩 的投資和就業，為這塊狹小飛地鋪出大好前程。但現在不了。才六周時間，加薩新生的科技產業在戰爭中由孵化器躺進了墳墓：一些最聰明的人才在以色列的轟炸中喪生、大多數才剛起步的數位基礎設施遭毀。許多人擔心，當地精通技術的倖存者可能想方設法出逃。

曾在加薩科技業工作、現在從事諮詢工作的Ryan Sturgill說，科技業過去是加薩經濟成長最快的領域，是加薩人可以仰賴的部分，但這次遭重創，不同於過去多次戰爭，網路從未癱瘓過。

以色列的懲罰式轟炸使加薩大部分地區，尤其是北部，變成一片廢墟，奪走逾1萬3300名巴勒斯坦人的性命。在UCAS Technology擔任資深經理的巴勒斯坦科技工作者Tariq Thabet也是其中之一。他疑似在空襲中喪生。2010年成立的UCAS Technology是個育成中心，專門指導加薩技術人才和支持新晉企業家。

2021年離開加薩前往約旦工作的同事Dalia Shurrab形容Thabet是「科技界的支柱」。

Sturgill說，Thabet的死讓加薩失去一位真正的人才。他並補充表示，轟炸摧毀了關鍵的技術基設、加薩的大學，以及寶貴的人力資本，如今，「培養人才的科學院系不復存在。如果允許人們離開加薩，每個人都想走。我問過的每個人都拼了命想離開」。

科技業是失業率達45%、機會奇缺的加薩難得一見的亮點。2016年成立的巴勒斯坦創投基金Ibtikar（阿拉伯語為創新）最近剛募集第二輪資金3,000萬美元。這個基金已資助了29家新創企業，業務從新手媽媽、冥想、電玩到AI都有。

根據世界銀行2021年的一份報告，巴勒斯坦的科技和通信網路產業為經濟額外注入5億美元，約占GDP的3%。如果不能聯網，不會有這些機遇和成長，但現在，幾乎沒人寄望還能有那樣的成績。