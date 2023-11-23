我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

劉德華父親驚傳病逝 孝舉曝光…曾用第一部片片酬買燒臘店送爸爸

柯文哲搭檔「新光小公主」吳欣盈 參選正副總統

以哈戰爭打了6周 加薩科技業由孵化器躺進墳墓

編譯季晶晶／綜合外電
以哈戰爭打六周，加薩許多地方變廢墟，初生的科技產業也由孵化器躺進了墳墓。(美聯社)
以哈戰爭打六周，加薩許多地方變廢墟，初生的科技產業也由孵化器躺進了墳墓。(美聯社)

在哈馬斯10月7日對以色列發動震撼世界的突襲行動之前，科技業曾為許多巴勒斯坦人帶來希望，它促進加薩的投資和就業，為這塊狹小飛地鋪出大好前程。但現在不了。才六周時間，加薩新生的科技產業在戰爭中由孵化器躺進了墳墓：一些最聰明的人才在以色列的轟炸中喪生、大多數才剛起步的數位基礎設施遭毀。許多人擔心，當地精通技術的倖存者可能想方設法出逃。

曾在加薩科技業工作、現在從事諮詢工作的Ryan Sturgill說，科技業過去是加薩經濟成長最快的領域，是加薩人可以仰賴的部分，但這次遭重創，不同於過去多次戰爭，網路從未癱瘓過。

以色列的懲罰式轟炸使加薩大部分地區，尤其是北部，變成一片廢墟，奪走逾1萬3300名巴勒斯坦人的性命。在UCAS Technology擔任資深經理的巴勒斯坦科技工作者Tariq Thabet也是其中之一。他疑似在空襲中喪生。2010年成立的UCAS Technology是個育成中心，專門指導加薩技術人才和支持新晉企業家。

2021年離開加薩前往約旦工作的同事Dalia Shurrab形容Thabet是「科技界的支柱」。

Sturgill說，Thabet的死讓加薩失去一位真正的人才。他並補充表示，轟炸摧毀了關鍵的技術基設、加薩的大學，以及寶貴的人力資本，如今，「培養人才的科學院系不復存在。如果允許人們離開加薩，每個人都想走。我問過的每個人都拼了命想離開」。

科技業是失業率達45%、機會奇缺的加薩難得一見的亮點。2016年成立的巴勒斯坦創投基金Ibtikar（阿拉伯語為創新）最近剛募集第二輪資金3,000萬美元。這個基金已資助了29家新創企業，業務從新手媽媽、冥想、電玩到AI都有。

根據世界銀行2021年的一份報告，巴勒斯坦的科技和通信網路產業為經濟額外注入5億美元，約占GDP的3%。如果不能聯網，不會有這些機遇和成長，但現在，幾乎沒人寄望還能有那樣的成績。

加薩 巴勒斯坦 以色列

上一則

疑移民持刀攻擊 愛爾蘭都柏林5歲童重傷 引爆反移民示威衝突

延伸閱讀

加薩西法醫院稱院長遭以色列逮捕 以軍證實：詢問案情

加薩西法醫院稱院長遭以色列逮捕 以軍證實：詢問案情
以色列駐聯代表安理會譴責聯合國婦女署 發言被中方打斷

以色列駐聯代表安理會譴責聯合國婦女署 發言被中方打斷
以色列推遲協議、再攻北加薩釀百死 一個家族52人無一倖免

以色列推遲協議、再攻北加薩釀百死 一個家族52人無一倖免
中國在加薩戰爭中的外交策略

中國在加薩戰爭中的外交策略

熱門新聞

俄羅斯總統普亭22日在20國集團（G20）視訊會議上發表談話。（美聯社）

普亭：已準備和談 結束俄烏衝突 但因烏克蘭法令受阻

2023-11-22 10:32

超人氣

更多 >
沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患

沒完沒了的傳染病？中國爆發「支原體肺炎」北京、天津醫院人滿為患
2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手

2元美鈔 市價可能逾4500元 共有6版 新版也搶手
撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統

撐到最後一刻 侯友宜美東23日晚10:45登記正副總統
藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選

藍白合破局？柯文哲美東時間今晚10時登記參選
劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」

劉德華慟認爸爸過世 「在家人陪伴下安詳離世」