聖嬰現象發威 索馬利亞豪雨成災已近百死

索馬利亞遭遇連續暴雨襲擊，已有近100人死於洪災，將近200萬人受影響。(美聯社)

東非國家索馬利亞的內閣今天表示，國內已有近100人死於最近的毀滅性洪災 ，將近200萬人受影響。

法新社報導，索馬利亞如同非洲之角（Horn of Africa）其他國家，正面臨滂沱大雨和突發性洪水 襲擊，而索馬利亞才剛擺脫促使數百萬人瀕臨饑荒的乾旱。

這波洪災已迫使大約70萬人離開家園、將多個社區和農田全部淹沒，並摧毀數座橋梁。索馬利亞政府本月稍早宣布進入緊急狀態。

索馬利亞內閣今天在國家災難管理局（National Disaster Management Agency）簡報後發聲明說，迄今已有約96人罹難，將近200萬人受災情影響。

聲明指出：「索馬利亞聯邦政府正努力協助受災民眾，內閣並呼籲人道機構和索馬利亞民眾對災民伸援。」

這波強降雨跟預計至少會持續到明年4月的聖嬰現象（El Nino）有關。

聖嬰現象是一種自然發生的氣候模式，通常與全球氣溫升高有關，也可能導致一些地方乾旱、一些地方降下大雨。這種現象平均每2年到7年發生一次，每次通常持續9到12個月。

非洲之角是全球最容易受到氣候變遷 和極端天氣事件衝擊的區域之一，而且現在極端天氣事件的頻率和強度已然增加。