以色列推遲協議、再攻北加薩釀百死 一個家族52人無一倖免

以色列推遲協議，同時稍早攻擊加薩中心、賈巴利亞和紐瑟拉特難民營周邊，另一方面，未具名巴勒斯坦官員表示，本月底將進行第二輪交換。圖為以軍21日攻擊賈巴利亞。（路透）

英國衛報報導，以色列 推遲和哈瑪斯的協議一日，同時以軍持續攻擊加薩 中心地帶、北加薩賈巴利亞（ Jabalia）難民營周邊住宅，造成超過百人喪生，其中包括一個家族50人悉數罹難。

巴勒斯坦 新聞機構Wafa報導，以軍從午夜開始針對加薩中心發動攻擊，造成81人死亡；另外，賈巴利亞難民營周邊住宅也遭到砲擊，導致60人送命。

巴勒斯坦外交部長馬里奇（Riyad al-Maliki）表示，難民營遇襲死傷中，有52人均來自同一個卡多拉（Qadoura）家族，「從祖父輩到孫兒輩無一倖免」。

除此之外，紐瑟拉特（Nuseirat）難民營也傳出遭爆炸導致9人死亡。由於攻擊持續進行中，尚無法確認具體死傷。

路透報導，以色列和哈瑪斯於22日達成協議，以50名人質換回150名囚犯，且以軍將休兵4天，並自23日起交換實行協議。

不過以色列國安顧問哈尼比（Tzachi Hanegbi）23日稍早表示24日以前都不會進行交換，目前尚無法得知具體進行時間。

白宮國安會發言人華森（Adrienne Watson）則向美媒透露，美國政府「希望在週五（24日）上午開始履行協議」。

另一方面，路透報導未具名巴勒斯坦官員表示，本月底將進行第二輪交換，預計兩輪下來，共100名人質獲釋，而以色列也將釋放共300名巴勒斯坦囚犯，以婦女和少年為主。

若之後以巴順利交換人質和囚犯，這將是以巴衝突將近七周的交火以來首次休兵。