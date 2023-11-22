荷蘭大選登場…新政黨料打破現狀 政壇重新洗牌

反伊斯蘭的懷爾德斯常被稱作「荷蘭川普」。(路透)

荷蘭大選今天登場，選民將投票 選舉眾院議員，得票最多的政黨領袖將出面籌組新政府，新興政黨崛起料打破現狀，各黨斬獲票數恐難分伯仲，政壇可能重新洗牌。

荷蘭總理呂特（Mark Rutte）在執政13年後，今年7月宣布將退出政壇。荷蘭今天舉行國會大選。以下是法新社對荷蘭這個歐洲聯盟第5大經濟體本次大選的介紹。

下任總理人選

根據民調 機構I&O Research，這次選舉將有逾半選民會與上次2021年選舉時支持不同的候選人。民調顯示，目前有4位主要候選人領先其他競爭者。

反伊斯蘭的懷爾德斯（Geert Wilders）最近民調支持率飆升，目前他與中間偏右的自民黨（VVD）和左傾綠色左翼黨（GroenLinks）／勞工黨（PvdA）候選人聲勢，相距只在誤差範圍內。

懷爾德斯一頭蓬鬆髮型，加上高喊反移民 ，常被稱為「荷版川普」（Dutch Trump），他雖試圖緩和自己的言辭，但他的政黨宣言依然是反伊斯蘭和反歐盟。

而呂特所屬的自民黨（VVD），目前由出生於土耳其、現任司法部長耶史格茲（Dilan Yesilgoz）領導，她表示準備與懷爾德斯一起執政，而引人側目。

綠色左翼黨（GroenLinks）/勞工黨（PvdA）聯盟，則將希望寄託於前歐盟執委會副主席堤孟思（Frans Timmermans）身上，他被視為安全可靠人選，且具有豐富的環保經歷。

歐姆齊格（Pieter Omtzigt）今年8月創立新政黨「新社會契約」（NSC）一度被各界看好，但他拒絕明確表態是否有意出任總理，支持率似乎因此有所下滑。

另一個難以預料的政黨就是「農民公民運動」（BoerBurgerBeweging, BBB），該黨今年稍早在參議院選舉中成了最大贏家。

「農民公民運動」吸引農村地區選民，他們認為海牙和阿姆斯特丹的都市精英並不瞭解他們關切的議題，特別是在抑制氮排放行動方面，許多農民認為過於激進的氮減排將毀掉他們的生計。

大選熱門議題

移民是引發前政府垮台的關鍵議題。呂特原本搖搖欲墜的聯合政府，因為限制在荷蘭尋求庇護者的家庭成員可加入人數而垮台。

各政黨都想超越彼此，大膽承諾要限制移民人數。而收容無人陪伴未成年難民的泰爾阿珀爾（Ter Apel）庇護中心，其擁擠狀況經常成為當地頭條新聞。

生活水準也是另一個熱門話題，荷蘭嚴重的住房危機，意味著許多人找不到合適的「家」。

荷蘭「波德模式」

這次選舉的眾議院共有150席，荷蘭的政黨數不少於26個，每個政黨都提出一份候選人名單，透過比例投票制度爭奪席次。

將選舉總票數除以150席，就是最低門檻票數，得票數達到門檻的任何政黨可在國會中取得席次；上次選舉結果，門檻票數接近6萬3000票。

根據荷蘭基於共識協商機制「波德模式」（Polder Model）的政府，沒有一個政黨可以拿下76以上過半席次，因此需要組成多黨聯盟才能過半數。

由拿下最多席次的政黨領袖先嘗試籌組政府。而在新政府成軍前，呂特將繼續帶領看守政府。