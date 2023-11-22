巴勒斯坦自治政府：以色列突襲約旦河西岸6死

圖為22日以色列坦克車停在以色列南部加薩走廊邊境。歐新社

巴勒斯坦 自治政府衛生部表示，以色列 今天對遭到占領的約旦河西岸發動突襲，6名巴勒斯坦人遭到擊斃。

法新社報導，根據巴勒斯坦衛生部，自從巴勒斯坦武裝組織哈瑪斯（Hamas）10月7日從加薩 走廊（Gaza Strip）進入以色列南部展開突襲以來，約旦河西岸（West Bank）已有超過200名巴勒斯坦人遭以色列軍人和屯墾者殺害。

以色列在1967年六日戰爭（Six-Day War）後占領約旦河西岸，以軍經常對巴勒斯坦自治區各地發動突襲。

巴勒斯坦紅新月會（Palestinian Red Crescent）表示，以軍突襲位在北部城市圖卡門（Tulkarem）的難民營，短暫拘留一名遭流彈傷及臉部的16歲男孩。

紅新月會表示，一名26歲女子「遭以軍毆打」，已被送醫。

法新社攝影記者表示，以軍上午10時左右仍在難民營內。

法新社尋求以色列軍方置評，但未獲回應。

巴勒斯坦紅新月會表示，他們總共收治26名傷者，其中4人受到槍傷，分別來自約旦河西岸圖卡門、伯利恆（Bethlehem）、土巴斯（Tubas）和蓋勒吉利耶（Qalqilya）。

根據以方，哈瑪斯10月7日對以色列南部的突襲造成約1200人死亡，大多為平民。

哈瑪斯治下的加薩衛生部表示，以軍對加薩走廊展開大規模轟炸和地面攻擊進行報復，已奪走超過1萬4000條人命，包括數以千計孩童。