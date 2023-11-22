我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

哈瑪斯資深官員：23日上午10時開始跟以色列休戰

奧特曼將復職 桑默斯為何坐鎮OpenAI新董事會？

中國施壓 泰國公視下架吳釗燮專訪

中央社北京22日電
外交部長吳釗燮（右）接受「泰國公共電視臺」專訪，談論中國企圖武統台灣的發展情勢。（外交部提供）
外交部長吳釗燮（右）接受「泰國公共電視臺」專訪，談論中國企圖武統台灣的發展情勢。（外交部提供）

泰國公共電視台3日播出台灣外交部長吳釗燮的專訪後，中國即向泰方施壓，泰國公視其後下架專訪報導。泰國參議院外交委員會21日發表聲明，要求泰國公視今後對此類節目「持謹慎態度」。

據美國之音中文網報導，泰國參議院外委會21日發表聲明說，「我們要求泰國公共電視台配合，對此後更多此類性質節目的發布持謹慎態度」。「本委員會呼籲所有各方堅持『一個中國政策』，泰國遵循這一政策，並與中國保持良好的雙邊關係」。

報導提到，泰國公視將吳釗燮的專訪報導發布在YouTube頻道後，先後遭到中國駐泰國大使館及中國官媒環球時報的抨擊。

中國駐泰使館11日發表聲明暗批泰國公視，宣稱任何在事關中國領土完整，反分裂問題上「助紂為虐」的做法，都與中泰兩國人民友好背道而馳。「任何以新聞自由為藉口傷害別國及其人民的做法，都是對新聞自由的濫用。」

不久後，吳釗燮的專訪就被下架，但泰國公視沒有作出任何解釋說明原因。

報導指出，吳釗燮得知泰國公視下架對他的專訪後，透過社群平台X表示，中國對泰國媒體的批評「太有趣了，令人難以置信」，「中國在新聞自由方面排名世界最差，但向泰國的媒體傳授如何自由」。

報導引述曼谷朱拉隆功大學（Chulalongkorn University）副教授、中國事務專家瓦沙納（Wasana Wongsurawat）表示，這完全在意料中。泰國公視面臨政府更大的壓力，因為他們的經費是政府稅收，而泰國政府正式承認「一個中國」政策，泰國公視更容易受到這種壓力。

言論自由組織審查指數（Index on Censorship）主編史坦菲德（Jemimah Steinfeld）指出，如果是民營媒體或非公營公司，中國大使館不會以這種方式回應。多年來，人們一直在談論中國如何試圖影響泰國媒體，泰國公視的下架舉動，對泰國來說是「有害的」。

史坦菲德說，可悲的是，這不是北京的長臂第一次伸進泰國，而這也符合北京在海外干預的更廣泛模式，他們將媒體作為控制敘事的方式。

泰國 北京 大使館

上一則

哈瑪斯資深官員：23日上午10時開始跟以色列休戰

下一則

以哈預計23日起休戰4天、交換囚犯 協議重點一次看

延伸閱讀

學者看賴蕭配：加分有限 台美關係不宜過度樂觀

學者看賴蕭配：加分有限 台美關係不宜過度樂觀
台外交部證實：蕭美琴已請辭駐美代表

台外交部證實：蕭美琴已請辭駐美代表
北海道干貝遭中國打壓 吳釗燮力挺：不畏痛風也要吃

北海道干貝遭中國打壓 吳釗燮力挺：不畏痛風也要吃
愛沙尼亞傳允台灣設代表處 台外交部：尚無共識

愛沙尼亞傳允台灣設代表處 台外交部：尚無共識

熱門新聞

貝內特說自己誤點了要價7萬元的調酒，讓丈夫氣到丟包她。(擷自TikTok)

酒吧誤點7萬元調酒付不出錢 丈夫竟直接「丟包她」離開

2023-11-15 18:51
內部知情人士透露菲律賓前總統杜特蒂密謀推翻執政的馬可仕家族，而菲律賓武裝部隊內部也有一股「顛覆勢力」蠢蠢欲動。(路透)

傳菲律賓前總統杜特蒂密謀政變 軍界也有「顛覆勢力」蠢動

2023-11-20 02:59
美國福音歌手史托姆近日因為無視空服員停止在機上唱歌的要求，差一點被趕下她搭乘的達美航空航班。（照片翻攝：TMZ / IG@bobbi_storm）

空服員頭痛…美歌手稱「我在Billboards榜上」搭機想獻唱 險被趕下飛機

2023-11-15 03:54
遭哈瑪斯在加薩俘虜的女兵馬仙諾（左）已喪命，右為馬仙諾的母親。（截自X平台）

哈瑪斯影片稱女兵人質命喪空襲 以色列軍方證實死訊

2023-11-14 11:56
卡布里茲跟女兒都一致認為嫁給有錢人很重要。示意圖。（取材自unsplash）

逼女當學霸攀有錢人 英國虎媽窮怕了：衣櫃沒名牌別嫁

2023-11-13 01:00
圖為柬埔寨總理洪馬內在今年11月16日出席柬國暹粒吳哥國際機場的落成典禮。美聯社

逾半年約250中國人入籍柬埔寨 引起中國警方關注

2023-11-20 17:23

超人氣

更多 >
專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產

專家說除非做到這一點 否則你住的房子並非資產
降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個

降血糖頭號蔬菜 營養師推薦這個
「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合

「侯柯配定了」他大膽預言：22日以前就會藍白合
阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤

阿根廷停止與中方合作？中國外交部：將是外交嚴重錯誤
幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職

幣安同意支付43億元罰款 執行長趙長鵬認罪辭職