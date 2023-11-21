北韓射彈飛越沖繩上空 日相強烈譴責

沖繩官員在全國瞬時警報系統發布時緊急作業，提醒居民避難。(路透)

北韓 21日晚間疑似朝日本 沖繩方向發射彈道飛彈 ，日本發布全國瞬時警報系統（J-Alert）。這枚彈道飛彈隨後進入太平洋，日本也解除警報。日本首相岸田文雄對於北韓飛彈飛越日本國土上空，對國民的生命財產造成威脅予以強烈譴責。

防衛省表示，北韓疑似在日本當地時間21日晚間10時40分過後發射一枚彈道飛彈，在10時55分左右飛越沖繩縣上空，進入太平洋。日本政府隨後解除對沖繩縣發出的避難警報，沒有採取破壞措施，摧毀這枚飛彈。

防衛省官員表示，北韓發射的彈道飛彈可能是人工衛星。防衛省副大臣宮澤博行表示，「目前尚未確認衛星是否已經進入地球軌道，正在分析這次發射是成功還是失敗。」

日本放送協會（NHK）、全日本新聞網（ANN）報導，岸田在21日晚間11時55分左右進入首相官邸。針對彈道飛彈疑似通過日本上空，岸田表示，「今天，北韓利用彈道飛彈技術進行了一次發射，我方正在分析詳細過程，但至少有一枚飛彈飛越沖繩上空，進入太平洋。」

岸田表示，「即使發射的可能是人工衛星，但利用彈道飛彈技術發射顯然違反聯合國相關決議，是對我國國民生命、財產造成重大影響的行為。」

岸田做出3項指示，首先是必須儘速確認飛彈通過的路徑下方，是否有墜落物造成任何損害，其次是繼續蒐集並分析北韓未來動向的相關情資，最後是與美國和韓國等相關國家合作，及時採取必要對應措施。

警察當局相關人士表示，目前還沒有收到相關損害回報。沖繩縣石垣市和與那國町已經成立了應對小組，蒐集相關損害回報。沖繩縣政府表示，目前尚無飛彈在沖繩縣造成損失的資訊。