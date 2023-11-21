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早產兒從加薩西法醫院撤出抵達埃及 母：他們是無辜的

中央社開羅21日綜合外電報導
29名早產兒從加薩走廊最大醫院「西法醫院」撤出，經由拉法邊界關卡，安全送進埃及。(Getty Images)
29名早產兒從加薩走廊最大醫院「西法醫院」撤出，經由拉法邊界關卡，安全送進埃及。(Getty Images)

加薩爆發戰爭前，1名早產女嬰曾在當地醫院治療，與流離失所的家人分離，所幸她昨天與母親及其他巴勒斯坦新生兒一起疏散至埃及，這名母親受訪時回憶了她的苦難經歷。

路透報導，這28名嬰兒經由救護車隊載送，從加薩走廊（Gaza Strip）南部一家醫院撤離，穿越拉法邊界關卡（Rafah Border Crossing）抵達埃及接受治療，上述女嬰的母親賽珂（Lobna al-Saik）是得以陪伴部分嬰兒前往埃及的少數家長之一。

埃及媒體先前報導，共有29名早產兒從加薩走廊最大醫院「西法醫院」（Al-Shifa Hospital）撤出，經由拉法邊界關卡，安全送進埃及。

影片來源：YouTube The Telegraph

在埃及政府提供的視訊採訪中，賽珂疲憊不堪地表示：「他們是無辜的孩子，早產兒。我要對這世界傳達的訊息是『夠了』。」

賽珂說，在戰爭爆發前，她的寶寶早產後因為呼吸困難，曾在西法醫院接受氧氣治療。

在戰爭爆發第3天，賽珂一家人離開他們的家園，躲避以色列的轟炸。和其他數十萬人一樣，賽珂和她的另外3個孩子遷移到加薩走廊南部，她的女嬰則留在西法醫院。

賽珂說：「沒有牛奶，她（女嬰）的情況惡化，她的病情又回到原點，再次需要氧氣維生。」

之後，賽珂在拉法邊界關卡與這名女嬰重聚，但為了陪她前往埃及，賽珂不得不將她的其他孩子留在加薩。

她哽咽地說：「我甚至沒有機會擁抱他們，因為我無法讓自己的女兒處於這種情況。我未與他們道別。他們可能發生某些事情，他們可能遭到轟炸或已殉難。」

加薩 巴勒斯坦 以色列

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